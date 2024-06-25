В России упростили получение субсидий на оплату ЖКУ
Россияне смогут обратиться за субсидией на оплату коммуналки через портал госуслуг. Большинство документов для этого собирать теперь не придется. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Право на эту меру поддержки есть у граждан, которые тратят на жилищно-коммунальные услуги в месяц больше определенной доли дохода. В каждом регионе эта норма своя.
Подать заявление на субсидию через «Госуслуги» до этого могли, например, жители Москвы. А вот в Московской области такая услуга была недоступна.
«Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте правительства.
При этом граждане при желании могут обратиться за субсидией в органы соцзащиты и МФЦ. В этом случае часть документов и справок подавать также не придется.
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А многодетным?
Алексей Ч.здравствуйте! Право на эту меру поддержки есть у граждан, которые тратят на жилищно-коммунальные услуги в месяц больше определенной доли дохода. В каждом регионе эта норма своя.