Москвичи теперь могут сделать перерасчет за ЖКУ онлайн
В Москве услугу по перерасчету платежей за коммуналку перевели в онлайн-формат. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
Раньше для этого нужно было идти в управляющую компанию — теперь подать заявку можно только на портале mos.ru.
Новая услуга позволяет дистанционно открыть лицевой счет квартиры, если у нее один собственник; изменить данные о владельце и площадь жилья после перепланировки.
Также онлайн москвичи могут подать заявление на разделение или объединение платежей за ЖКУ по решению суда. Услуга доступна жителям со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.
«Воспользоваться услугой могут жители домов, которые обслуживают управляющие компании, заключившие соответствующий договор с центрами госуслуг. На сегодняшний день такие договоры есть практически у всех многоквартирных домов в столице», — приводятся на сайте слова замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова.
Он рассказал, что сведения о собственнике автоматически заполнятся из личного кабинета на портале, а пользователю останется загрузить только несколько документов. К примеру, подтверждение отсутствия жильцов в конкретный период. Это может быть копия командировочного удостоверения, справка о нахождении в больнице или санатории и так далее.
Напомним, у собственников, которых не было дома пять дней и более, есть право на перерасчет. Это возможно, если в квартире нет индивидуальных приборов учета. Дни отъезда и приезда не учитываются.
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