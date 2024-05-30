Что изменится для собственников недвижимости в июне 2024 года
Рассказываем о законодательных изменениях, которые ждут владельцев и покупателей жилья в июне 2024 года.
Врачам и учителям станет проще получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку
С 1 июня отменяется требование о наличии пятилетнего стажа работы для медиков и педагогов, которые хотят оформить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.
Раньше для того, чтобы взять кредит по этим программам, специалисты должны были проработать на Дальнем Востоке или в Арктической зоне РФ не меньше пяти лет. Теперь же такой необходимости нет.
Кроме этого, правительство увеличило с 6 млн руб. до 9 млн руб. размер кредита на покупку «вторички» больше 60 «квадратов» в моногородах этих регионов.
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Штрафы за плохое качество ЖКУ повысятся в 10 раз
С 8 июня начнут действовать поправки в КоАП, которые увеличивают штрафы для коммунальщиков за предоставление некачественных услуг ЖКХ.
Под такими услугами понимаются грязная вода, отключение света, отопления зимой и так далее. Раньше за подобное нарушение полагался штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — для юридических.
Теперь же система наказания для ресурсоснабжающих организаций будет двухступенчатой. Первое нарушение повлечет для должностных лиц предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., для юрлиц — 30-50 тыс. руб. При повторном нарушении он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.
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У некоторых россиян вырастут пенсии
С 1 июня прибавку к пенсии получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также уволившиеся пенсионеры.
Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная часть пенсии по старости автоматически увеличивается в два раза. В этом году она составляет 8,1 тыс. руб., то есть после повышения сумма будет равна 16,2 тыс. руб.
На такую надбавку могут рассчитывать только те, кто получает страховую пенсию по старости.
Кроме этого, с июня выплаты поднимут пожилым гражданам, которые уволились с работы не позднее апреля.
С 2016 года в России не индексируют пенсии работающим пенсионерам. Но их увеличивают после увольнения с учетом пропущенных индексаций. Раньше на перерасчет требовалось три месяца, теперь — один.
Информативно
Здравствуйте , с чем связано ограничение на ипотеку с поддержкой государства, 8%.до 1 июля.??? На новостройки.... Что-то предложит нам государство не менее выгодное.
Любовь С.здравствуйте. Было принято решение оставить пока другие льготные программы, так как доступность «Господдержки» создавала разрыв в ценах на первичном и вторичном рынках жилья.