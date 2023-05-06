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Новости
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В России сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН

Дата публикации: 06 мая 2023
В России сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН

Минтруд России поддержал предложение вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о покупке жилья на средства материнского капитала, пишет ТАСС.

С таким предложением в ведомство обратилась первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По её мнению, это нужно для предотвращения нарушения прав несовершеннолетних и лиц, являющихся добросовестными приобретателями по таким сделкам.

В своём обращении она обратила внимание, что суды в некоторых регионах принимают решения о недействительности сделок купли-продажи из-за невыполнения обязанности по оформлению жилых помещений в общую долевую собственность на всех членов семьи, включая детей.

В Минтруде отметили, что предложение по внесению в ЕГРН сведений о приобретении недвижимости на маткапитал «концептуально поддерживается, при условии, что указанная запись в ЕГРН должна носить исключительно информационный характер».

Ранее в России предложили отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретённом с использованием материнского капитала, поскольку это сильно осложняет сделки с такой недвижимостью. Невозможно перепродать недостроенную новостройку, реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки, отмечали авторы инициативы.

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Материнский капитал
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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