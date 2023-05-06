В России сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН
Минтруд России поддержал предложение вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о покупке жилья на средства материнского капитала, пишет ТАСС.
С таким предложением в ведомство обратилась первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По её мнению, это нужно для предотвращения нарушения прав несовершеннолетних и лиц, являющихся добросовестными приобретателями по таким сделкам.
В своём обращении она обратила внимание, что суды в некоторых регионах принимают решения о недействительности сделок купли-продажи из-за невыполнения обязанности по оформлению жилых помещений в общую долевую собственность на всех членов семьи, включая детей.
В Минтруде отметили, что предложение по внесению в ЕГРН сведений о приобретении недвижимости на маткапитал «концептуально поддерживается, при условии, что указанная запись в ЕГРН должна носить исключительно информационный характер».
Ранее в России предложили отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретённом с использованием материнского капитала, поскольку это сильно осложняет сделки с такой недвижимостью. Невозможно перепродать недостроенную новостройку, реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки, отмечали авторы инициативы.