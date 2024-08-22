В России смягчили правила выплат на жилье в случае ЧС
Россияне, чья недвижимость пострадала в результате чрезвычайных ситуаций, смогут получить компенсации при наличии доли в другом жилье. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Важное условие: эта доля должна быть менее 18 «квадратов» на каждого члена семьи.
Кроме этого, правительство увеличило размер компенсации на капремонт поврежденного жилья — с 7 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за 1 кв. м.
Размер выплат рассчитывается исходя из нормы общей площади жилья на человека или семью, но не более общей площади утраченной недвижимости и средней рыночной стоимости «квадрата», которую определяет Минстрой.
Сколько квадратных метров положено на человека в квартире
Важное уточнение, не граждане, а только собственники пострадавшего имущества могут получить компенсацию, членам семьи долей даже 1 метр ничего не положено. То есть многодетной семье из 5 человек проживающей в доме и оформленного на одного из супруг, будет положена компенсация только за 33м2. Хотели как лучше, сделали как всегда.
Иван Д.здравствуйте. Спасибо за замечание.