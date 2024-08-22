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Новости
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В России смягчили правила выплат на жилье в случае ЧС

Дата публикации: 22 авг 2024
В России смягчили правила выплат на жилье в случае ЧС

Россияне, чья недвижимость пострадала в результате чрезвычайных ситуаций, смогут получить компенсации при наличии доли в другом жилье. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Важное условие: эта доля должна быть менее 18 «квадратов» на каждого члена семьи.

Кроме этого, правительство увеличило размер компенсации на капремонт поврежденного жилья — с 7 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Размер выплат рассчитывается исходя из нормы общей площади жилья на человека или семью, но не более общей площади утраченной недвижимости и средней рыночной стоимости «квадрата», которую определяет Минстрой.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
И
Иван Д.
03 окт 2024

Важное уточнение, не граждане, а только собственники пострадавшего имущества могут получить компенсацию, членам семьи долей даже 1 метр ничего не положено. То есть многодетной семье из 5 человек проживающей в доме и оформленного на одного из супруг, будет положена компенсация только за 33м2. Хотели как лучше, сделали как всегда.

Домклик
07 окт 2024

Иван Д.здравствуйте. Спасибо за замечание.

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