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В России разработали закон о поддержке многодетных

Дата публикации: 14 мар 2024
В России разработали закон о поддержке многодетных

Законопроект, который устанавливает меры социальной поддержки многодетных семей, внесен в Госдуму.

Документ определяет единый статус многодетных: ими считаются семьи с тремя и более детьми. Они будут получать поддержку до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет (или 23, если он учится очно).

Согласно законопроекту, многодетным положены в том числе следующие меры поддержки:

  • скидка от 50% на оплату отопления, воды, газа, электричества;
  • бесплатный проезд детям до 18 лет на общественном транспорте;
  • бесплатные лекарства по рецепту врачей детям до 6 лет;
  • бесплатная парковка одной машины;
  • освобождение от уплаты транспортного налога на одну машину;
  • бесплатное двухразовое питание для учеников школ и студентов колледжей.

Деньги на это будут направляться из федерального бюджета, реализовывать же меры поддержки должны региональные власти.

Также субъекты могут помогать многодетным родителям, которые, например, хотят заняться фермерством, выделив им земельные участки и дав льготы на оплату земельного налога.

Кроме этого, у них есть возможность выделять таким семьям садовые участки в первую очередь, содействовать в предоставлении льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на покупку строительных материалов и строительство жилья.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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