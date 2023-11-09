Многодетные семьи могут освободить от уплаты НДФЛ
Многодетные семьи в перспективе можно освободить от подоходного налога (НДФЛ). Такую инициативу предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — отметила она.
Также Матвиенко предложила учесть планировочные решения с ориентиром на многодетные семьи при формировании программы ИЖС. Акцент, по мнению сенатора, необходимо сделать на поддержке семей «с высоким потенциалом рождаемости». Речь идет о женщинах и мужчинах в возрасте 30-40 лет, включая тех, у кого уже есть дети.
«Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», — уточнила Матвиенко.