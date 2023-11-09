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Многодетные семьи могут освободить от уплаты НДФЛ

Дата публикации: 09 нояб 2023
Многодетные семьи могут освободить от уплаты НДФЛ

Многодетные семьи в перспективе можно освободить от подоходного налога (НДФЛ). Такую инициативу предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — отметила она.

Также Матвиенко предложила учесть планировочные решения с ориентиром на многодетные семьи при формировании программы ИЖС. Акцент, по мнению сенатора, необходимо сделать на поддержке семей «с высоким потенциалом рождаемости». Речь идет о женщинах и мужчинах в возрасте 30-40 лет, включая тех, у кого уже есть дети.

«Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», — уточнила Матвиенко.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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