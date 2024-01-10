Многодетные семьи на Дальнем Востоке могут освободить от налога на жилье
Президент России Владимир Путин попросит правительство проработать вопрос об отмене налога на единственное жилье для многодетных семей на Дальнем Востоке.
Налог на недвижимость — это имущественный налог, который платят собственники разных типов жилья ежегодно.
«Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», — сказал он в ходе встречи с жителями Анадыря, комментируя соответствующее предложение.
Кроме этого, Путин предложил ввести дополнительные выплаты за третьего ребенка на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. В некоторых субъектах такие меры поддержки уже есть. Например, в Приморском крае многодетным выплачивают 550 тыс. руб.