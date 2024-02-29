Путин предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года
Льготную ипотечную программу «Семейная ипотека» могут продлить в России до 2030 года. Такую инициативу озвучил президент Владимир Путин.
«Программа "Семейная ипотека" действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал он в ходе Послания Федеральному собранию.
По его словам, особое внимание нужно уделить семьям с детьми до шести лет. Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%, уточнил президент. Путин также рассказал, что за последние шесть лет жилищные условия с помощью «Семейной ипотеки» улучшили более 900 тыс. семей.
Кроме этого, он предложил продлить до 2030 года действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.