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Новости
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Путин предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года

Дата публикации: 29 фев 2024
Путин предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года

Льготную ипотечную программу «Семейная ипотека» могут продлить в России до 2030 года. Такую инициативу озвучил президент Владимир Путин.

«Программа "Семейная ипотека" действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал он в ходе Послания Федеральному собранию.

По его словам, особое внимание нужно уделить семьям с детьми до шести лет. Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%, уточнил президент. Путин также рассказал, что за последние шесть лет жилищные условия с помощью «Семейной ипотеки» улучшили более 900 тыс. семей.

Кроме этого, он предложил продлить до 2030 года действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

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Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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