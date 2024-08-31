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Новости
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В России предложили создать социальную ипотеку для врачей и учителей

Дата публикации: 31 авг 2024
В России предложили создать социальную ипотеку для врачей и учителей

Правительство просят подумать о запуске льготной программы ипотеки для врачей, педагогов и социальных работников. Такое предложение глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Депутат отметил, что жилищный вопрос является острым почти для всех регионов России, и от его решения во многом зависит желание работать по специальности в конкретном населенном пункте. Особенно, по словам Нилова, это касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также социальных работников.

Он также подчеркнул, что квалицированных сотрудников в этих сферах, особенно в небольших городах и в селах, мало. Они уезжают в большие города, где проще найти работу и оплачивать жилье.

«Одним из вариантов решения проблемы может стать расширение доступности жилья за счет введения социальной ипотеки на льготных условиях для врачей, педагогов и социальных работников», — цитирует текст обращения «Парламентская газета».

По словам Нилова, это позволит не только улучшить жилищные условия ряду россиян, но и во многом решить проблему с кадрами в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

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Новости
Для учителей
Бюджетникам
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии14
А
Александр А.
04 сен 2024

Ипотеку для учителей же уже поручали к октябрю сделать.

Домклик
04 сен 2024

Александр А.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

И
Ирина П.
02 сен 2024

Почему только для них?

А остальные что в дугой стране живут?

Может просто установить предел на процент по ипотеке

Домклик
02 сен 2024

Ирина П.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Н
Наталья К.
01 сен 2024

Для мед.работников или только врачей? Медсестра не люди видимо

Домклик
02 сен 2024

Наталья К.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Сергей С.
01 сен 2024

Как раньше выдавали квартиры врачам и медицина была самая лучшая в мире и в целом когда люди работали на государство, была гарантия, что государство их не кинет, а сейчас государство оторавлось от народа и не даёт уверенность в завтрашнем дне и льготная ипотека это как капелька,но нужная идея для социальных людей, а процент там должен быть равен как в Европе 1 или 2%. А лучше 0. Но Россия помогает всем кроме своих граждан, надеюсь инициатива будет адекватная а не для галочки

Домклик
02 сен 2024

Сергей С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Аюша Ц.
31 авг 2024

Интересненько, как скоро?

Домклик
02 сен 2024

Аюша Ц.здравствуйте! Как появится информация, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях 💚

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