В России предложили создать социальную ипотеку для врачей и учителей
Правительство просят подумать о запуске льготной программы ипотеки для врачей, педагогов и социальных работников. Такое предложение глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
Депутат отметил, что жилищный вопрос является острым почти для всех регионов России, и от его решения во многом зависит желание работать по специальности в конкретном населенном пункте. Особенно, по словам Нилова, это касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также социальных работников.
Он также подчеркнул, что квалицированных сотрудников в этих сферах, особенно в небольших городах и в селах, мало. Они уезжают в большие города, где проще найти работу и оплачивать жилье.
«Одним из вариантов решения проблемы может стать расширение доступности жилья за счет введения социальной ипотеки на льготных условиях для врачей, педагогов и социальных работников», — цитирует текст обращения «Парламентская газета».
По словам Нилова, это позволит не только улучшить жилищные условия ряду россиян, но и во многом решить проблему с кадрами в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.
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Ипотеку для учителей же уже поручали к октябрю сделать.
Александр А.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Почему только для них?
А остальные что в дугой стране живут?
Может просто установить предел на процент по ипотеке
Ирина П.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Для мед.работников или только врачей? Медсестра не люди видимо
Наталья К.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Как раньше выдавали квартиры врачам и медицина была самая лучшая в мире и в целом когда люди работали на государство, была гарантия, что государство их не кинет, а сейчас государство оторавлось от народа и не даёт уверенность в завтрашнем дне и льготная ипотека это как капелька,но нужная идея для социальных людей, а процент там должен быть равен как в Европе 1 или 2%. А лучше 0. Но Россия помогает всем кроме своих граждан, надеюсь инициатива будет адекватная а не для галочки
Сергей С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Интересненько, как скоро?
Аюша Ц.здравствуйте! Как появится информация, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях 💚