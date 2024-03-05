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Льготную ипотеку для учителей могут запустить в России

Дата публикации: 05 мар 2024
Льготную ипотеку для учителей могут запустить в России

Рабочая группа при Минпросвещения России прорабатывает вопрос о создании новой программы льготной ипотеки — для учителей. Об этом пишут «Известия».

В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что итоги обсуждения нужно представить в правительство к 1 ноября этого года. В рабочую группу входят представители Минфина, Минстроя и Минэкономразвития.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в Минпросвещения запрос, в котором говорится о необходимости введения льготной ипотеки для учителей. Она указывала на высокую текучку кадров, удержать которые помогут соответствующие меры.

Лантратова предлагала распространить льготную программу на педагогов до 30 лет, которые проработали в школе минимум один год с нагрузкой на одну ставку и выше. Ставка кредитования для них должна быть 2% годовых.

В Минпросвещения таких деталей не привели, но рассказали, что рабочая группа думает над созданием отдельного ипотечного продукта. При этом там учитывают, что учителей можно включить в существующие льготные программы, например, такие как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Сельская ипотека».

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Новости
Курс недвижимости
Для учителей
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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