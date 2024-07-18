В России предложили создать рейтинг управляющих компаний
Рейтинг управляющих компаний, на основе которого их можно будет лишать лицензии, хотят создать в России. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Соответствующее письмо он направил главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет ТАСС. В документе сказано, что граждане часто жалуются на несвоевременное и некачественное предоставление услуг. В свою очередь, местные власти заявляют о том, что оперативно защитить интересы собственников им не дает действующее законодательство.
«Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать внесение изменений в действующее законодательство, касающихся ведения реестра управляющих организаций, созданного на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реестра предлагается осуществлять рейтингование организаций по специально разработанным критериям», — отмечает Колунов в письме.
Депутат предлагает следующий механизм: если УК перестанет соответствовать этим критериям, ей запретят заключать новые или продлевать действующие договоры по управлению многоквартирными домами.
При этом у управляющей компании будет время для устранения нарушений. Если она этого не сделает, то ее лицензию можно будет аннулировать в упрощенном порядке, подчеркнул Колунов.
По его мнению, такие меры позволят бороться с недобросовестными УК и защищать интересы россиян.
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