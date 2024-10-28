В России предложили снять ограничения по сроку использования маткапитала
Российским семьям предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку и строительство жилья в любое время со дня рождения ребенка. Такой законопроект внесен в Госдуму.
По закону маткапитал можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий: покупку жилья, строительство и реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки.
В последних двух случаях выплату разрешено тратить сразу после рождения ребенка, в остальных — только через три года.
Поэтому семьи с детьми, которым для улучшения условий не нужны кредиты, вынуждены ждать, пока им станет доступен маткапитал, и не могут купить свое жилье, отмечают депутаты. В связи с этим они считают необходимым дать право использовать льготу в любое время со дня рождения или усыновления детей на улучшение жилищных условий любыми способами.
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
Правильное разрешение будет. В данное время за 3 года ожидания возможности воспользоваться МСК, недвижимость растёт в цене семимильными шагами.