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В России предложили снять ограничения по сроку использования маткапитала

Новости
28 окт 2024
1K
В России предложили снять ограничения по сроку использования маткапитала

Российским семьям предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку и строительство жилья в любое время со дня рождения ребенка. Такой законопроект внесен в Госдуму.

По закону маткапитал можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий: покупку жилья, строительство и реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки.

В последних двух случаях выплату разрешено тратить сразу после рождения ребенка, в остальных — только через три года.

Поэтому семьи с детьми, которым для улучшения условий не нужны кредиты, вынуждены ждать, пока им станет доступен маткапитал, и не могут купить свое жилье, отмечают депутаты. В связи с этим они считают необходимым дать право использовать льготу в любое время со дня рождения или усыновления детей на улучшение жилищных условий любыми способами.

Материалы по теме:

Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году

Новости
Комментарии1
О
Ольга С.
5 дней назад

Правильное разрешение будет. В данное время за 3 года ожидания возможности воспользоваться МСК, недвижимость растёт в цене семимильными шагами.

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