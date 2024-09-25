Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
443

Почти 1,7 трлн руб. выделят на маткапитал за три года

Дата публикации: 25 сен 2024
Почти 1,7 трлн руб. выделят на маткапитал за три года

Российские власти планируют направить на выплату материнского капитала в 2025-2027 годах порядка 1,7 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Ранее глава министерства Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года рассказал о приоритетах, в числе которых социальная поддержка граждан, и упомянул маткапитал.

«Около 1,7 трлн руб. будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Силуанов также сообщил, что бюджет на поддержку семей с детьми превысит 10 трлн руб.

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.

Материалы по теме:

Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Выплаты на погашение ипотеки многодетным в Арктике предложили увеличить
402
Пособие на ребенка в России хотят увеличить до 50 тыс. рублей
3K
Семьям с детьми в Тверской области повысят выплаты на ипотеку
654
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
354K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
901
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал