Почти 1,7 трлн руб. выделят на маткапитал за три года
Российские власти планируют направить на выплату материнского капитала в 2025-2027 годах порядка 1,7 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Ранее глава министерства Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года рассказал о приоритетах, в числе которых социальная поддержка граждан, и упомянул маткапитал.
«Около 1,7 трлн руб. будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.
Силуанов также сообщил, что бюджет на поддержку семей с детьми превысит 10 трлн руб.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
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