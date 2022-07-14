Рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала станет проще
Кабинет министров РФ внес коррективы в правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий. Изменения от 13 июля 2022 года коснулись списка обязательных документов, которые должен предоставить заемщик в Пенсионный фонд. Предполагается, что это решение поможет заемщикам быстрее рефинансировать ипотеку.
Что изменилось
Чтобы облегчить условия кредитного договора, многие заемщики прибегают к рефинансированию: переоформляют кредит в другом банке на более выгодных условиях. Материнский капитал некоторые семьи используют как на первоначальный взнос по ипотечному договору, так и на рефинансирование.
Теперь, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки, не нужно предоставлять в Пенсионный фонд (а именно он выдает материнский капитал) справку от рефинансирующего банка, подтверждающую направление средств на погашение первоначального кредита. Как сообщается на сайте правительства, отныне вполне достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.
Какие важные изменения были до этого
Годом раньше правительство внесло важные изменения в порядок оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. По прежним правилам в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. А значит, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, где собственниками были и несовершеннолетние, и потому банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.
С апреля 2021 года эти сложности урегулированы. Семьи могут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. Это позволило защитить права получателей материнского капитала и дало возможность рефинансировать ипотеку наравне с другими гражданами.
Каков размер материнского капитала сегодня
Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. рублей. На второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если уже оформляла его.
А при рождении третьего ребенка можно получить еще 450 тыс. рублей. Подробнее рассказываем в статье «Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям».
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте Пенсионного фондаили портале «Госуслуги». #ИпотекаВернулась