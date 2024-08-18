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В России отремонтировали почти 11,5 тыс. домов с начала года

Дата публикации: 18 авг 2024
В России отремонтировали почти 11,5 тыс. домов с начала года

За семь месяцев в российских регионах отремонтировали около 11,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов. В отремонтированных домах проживают более 1,7 млн граждан», — приводятся на сайте правительства его слова.

Их общая площадь превышает 46 млн кв. м.

Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и Крыму.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин напомнил, что региональную программу капремонта в МКД запустили по всей стране в 2014 году. За все время действия работы выполнили в 300 тыс. зданий общей площадью более 1 млрд кв. м. Благодаря этому улучшились условия проживания 40,5 млн россиян.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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