В России может появиться региональный оператор по переселению из аварийного жилья
Региональные операторы, которые будут заниматься переселением граждан в новые дома из аварийных, могут появиться в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд развития территорий.
В связи с завершением действующей федеральной программы по расселению аварийного жилья до конца этого года планируется утвердить новые подходы к переселению граждан. Их разработал Минстрой при участии ФРТ — сейчас этот проект проходит общественные обсуждения.
«Значимое нововведение — появление регионального оператора по переселению граждан. Планируется, что он будет обеспечивать заселение построенного жилья, заключать договоры с гражданами, осуществлять сбор и учет платы», — сказали в пресс-службе.
Согласно законопроекту, возмещение за изымаемое жилье будут рассчитывать исходя из рыночной стоимости за вычетом затрат на снос или реконструкцию. А его минимальный размер определят регионы.
Некоторые изменения предусмотрены и для проживающих в аварийных домах по договору соцнайма. Как предполагается, им будут давать жилье по договору найма социального использования, которое нельзя приватизировать (в отличие от жилья по договору соцнайма), но можно выкупить.
Новые правила будут распространятся только на граждан, расселять которых начнут после вступления в силу изменений, а именно после 1 января 2025 года.
Что делать, если мой дом признали аварийным
Вы можете оставить первый.