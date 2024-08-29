Что можно делать с муниципальной квартирой
- Что такое муниципальная квартира
- Сколько стоит аренда муниципального жилья
- Общие правила проживания в муниципальной квартире
- Можно ли обменять муниципальную квартиру на другую
- Можно ли приватизировать муниципальную квартиру
- Можно ли прописаться в муниципальной квартире или выписать человека из неё
- Можно ли разделить муниципальную квартиру
- Можно ли разменять муниципальную квартиру
- Можно ли сдать муниципальную квартиру
- Можно ли прописать ребенка в муниципальной квартире
Муниципальное жильё — удобный вариант для тех, у кого нет собственной недвижимости и возможности её приобрести. Такая квартира не принадлежит нанимателям, но они имеют право пользоваться помещением для проживания как своим.
Можно ли там прописаться, приватизировать муниципальную жилплощадь, разделить, сдать в аренду или вовсе продать — рассказываем об этом в нашей статье.
Что такое муниципальная квартира
Муниципальные квартиры входят в один из видов жилого фонда, который принадлежит органам местного самоуправления. К этой категории относятся помещения, которые находятся в собственности муниципалитета (администрации населённого пункта). Муниципалитет сдаёт их нуждающимся в жилье по договору социального найма.
Муниципальным жильём могут быть:
- квартира в многоквартирном доме;
- комната в общежитии;
- комната в квартире;
- комната в социальном учреждении (например, доме престарелых);
- частный дом или его часть.
Жильё должно быть пригодным к проживанию, то есть в нём есть свет, вода, газовая или электрическая плита, окна. Кроме того, существует норматив по площади — норма предоставления. Эта норма прописана в законодательстве. В большинстве регионов она составляет 18 кв. м на человека.
Но при определении нуждающихся в улучшении жилья муниципалитет ориентируется на так называемую учётную норму. Это минимальный порог площади жилья, и если на человека приходится меньше квадратных метров, то он признаётся нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В Москве, например, учётная норма для отдельных квартир составляет 10 кв. м, если помещения в квартире предоставлены нескольким семьям. В разных регионах этот порог отличается в зависимости от экономики того или иного города и субъекта Федерации, от наличия муниципального жилого фонда.
Сколько стоит аренда муниципального жилья
Тарифы социального найма гораздо ниже рыночных ставок аренды. Так, в Москве однокомнатная квартира экономкласса от собственника обойдётся в 37–45 тыс. рублей в месяц, если снять её по объявлению.
Для нанимателей по договору социального найма квадратный метр стоит 38,66 рублей. То есть квартира площадью 48 кв. м, которая в коммерческую аренду сдается за 37 тыс. рублей, от муниципалитета будет стоить 1,9 тыс. рублей в месяц. Плюс в Москве действуют два тарифа по договору социального найма, которые применяются в зависимости от расположения дома. Если дом за пределами Третьего транспортного кольца, тариф будет ещё ниже — 30 рублей. Расценки на аренду муниципального жилья в разных городах стоит уточнить в уполномоченном органе власти этого населённого пункта.
Помимо аренды, наниматели муниципальных квартир должны оплачивать счета за коммунальные услуги. Налог на имущество, суммы за содержание дома и капитальный ремонт платит собственник, то есть администрация населённого пункта.
Общие правила проживания в муниципальной квартире
В муниципальной квартире могут жить все члены семьи нанимателя. Муниципальное жильё можно использовать как собственную квартиру: заводить разрешённых для содержания в квартире животных, проводить вечеринки (в разрешенное время), делать ремонт и перепланировку (согласованную).
Есть и ограничения по распоряжению муниципальным имуществом. Наниматель не может продать муниципальную квартиру, подарить её или оставить в наследство. Квартира может перейти в другие руки — по новому договору найма с муниципалитетом — тому, кто был прописан там вместе с ответственным квартиросъёмщиком. При этом владельцем жилья по-прежнему остаётся орган власти.
В то же время, помимо того, чтобы жить в ней, он может:
- прописаться в муниципальную квартиру;
- сдавать муниципальную квартиру в поднаём;
- прописать ребенка в муниципальную квартиру;
- разменять муниципальную квартиру.
Далее опишем подробнее, что может и чего не может делать наниматель по договору социального найма.
Можно ли обменять муниципальную квартиру на другую
Муниципальную квартиру можно обменять на другую. Регламент для такой процедуры есть. Но она сложная и на практике встречается очень редко.
Чтобы совершить обмен, нужно получить согласие собственника (муниципалитета) и всех, кто живёт в квартире, предназначенной для обмена. Следующая сложность — это выбор альтернативного жилья. Искать новый вариант нужно в муниципальном жилом фонде. Ассортимент квартир, скорее всего, будет ограничен.
Иногда выбрать лучший или просто другой вариант невозможно. В том числе потому, что собственнику приходится маневрировать между тем, кто хочет обменять имеющееся муниципальное жильё и очередниками, которые ждут его годами.
Плюс к этому, если в семье нанимателя есть дети, нужно будет выписать ребенка из муниципальной квартиры, а это действие требует разрешения от органов опеки и попечительства. Опека должна убедиться, что условия жизни ребёнка не ухудшатся, — это дополнительные критерии при выборе квартиры из ограниченного ассортимента муниципального жилого фонда. Поэтому часто семьи проживают в муниципальной квартире всю жизнь, если не приватизировали её.
Можно ли приватизировать муниципальную квартиру
Сразу после получения или в любой другой момент можно приватизировать муниципальную квартиру. Тогда она становится собственностью нанимателя, и у него возникают соответствующие права по распоряжению недвижимостью и обязанности, например по уплате налога на имущество и взносов за капитальный ремонт. Правда, механизм приватизации распространяется не на всё муниципальное жильё.
Нельзя приватизировать аварийное жильё, расположенное в военных городках закрытого типа, служебные жилые помещения и жильё из сельского фонда учреждений социальной защиты населения (дома престарелых, например).
Приватизировать жильё, которое сдаётся по договору социального найма, можно только один раз. Если в момент приватизации в квартире живут несовершеннолетние дети, то по достижении 18 лет у них возникает своё право на приватизацию. Помимо действующего договора социального найма, нужно быть гражданином России и получить согласие на приватизацию квартиры от всех проживающих в ней.
Муниципальное жильё оформляют в собственность через МФЦ или обращаются в соответствующий департамент муниципалитета. Чтобы запустить процедуру, нужно собрать и подать пакет документов:
- Заявление на приватизацию (форма есть на «Госуслугах», или же её дадут в МФЦ).
- Паспорта всех зарегистрированных в квартире, которая будет приватизирована, и свидетельство о рождении ребёнка плюс документ, подтверждающий гражданство.
- Действующий договор социального найма. Если экземпляр потерялся, новый договор заключать не нужно, дубликат можно запросить в муниципалитете.
- Распоряжение от муниципалитета о предоставлении муниципального жилья.
- Справка о зарегистрированных в квартире.
- Подтверждение неучастия в приватизации ранее.
- Письменное согласие всех зарегистрированных в квартире.
Если квартира находится в Москве, решение о приватизации принимается в течение 46 дней. Отказать тоже могут, если найдутся ошибки в поданных документах или заявители обратились за приватизацией помещения, которое не может быть приватизировано (перечень выше).
Можно ли прописаться в муниципальной квартире или выписать человека из неё
Решение о регистрации в муниципальном жилье принимает его собственник — муниципалитет. Обычно администрация разрешает нанимателю регистрироваться в полученной квартире.
Можно ли прописать в муниципальную квартиру
Наниматель может прописать в муниципальную квартиру не только членов своей семьи, но и любого человека, не связанного с ним родственными узами. Это будет немного сложнее. Если планируется регистрировать друзей или дальних родственников, потребуется согласие всех, кто уже зарегистрирован, и разрешение муниципалитета.
В муниципалитет нужно прийти с паспортом, действующим договором социального найма и всеми зарегистрированными в квартире совершеннолетними; написать заявление о намерении прописать человека в муниципальную квартиру. Принимая решение по этому заявлению, муниципалитет будет оценивать достаточность площади квартиры для дополнительного жильца по учётной норме. В Москве учётная норма составляет 10 кв. м на человека. То есть в квартиру 40 кв. м, где прописаны три человека, четвёртый не поместится, и муниципалитет может отказать.
Если же муниципалитет дал положительный ответ, то с этим документом все совершеннолетние зарегистрированные вместе с новым жильцом идут в паспортный стол и пишут заявления с просьбой его зарегистрировать. Понадобятся также паспорта и договор социального найма. Эти документы можно забрать через несколько дней после проверки, а паспорт нового зарегистрированного чуть позже — потребуется дополнительное время, чтобы поставить в нём отметку о регистрации.
Для прописки близких родственников, в том числе детей, процедура аналогичная, но не нужно получать согласие муниципалитета. Принимая решение прописать «неродственника», нужно иметь в виду, что при приватизации у всех зарегистрированных в квартире будет в ней доля собственности.
Кроме того, новый жилец может прописывать по месту своей регистрации несовершеннолетних детей, не спрашивая ничьего согласия.
Можно ли выписать из муниципальной квартиры
Муниципалитет может выписать арендатора жилья по договору социального найма, если он не живёт в квартире и не платит за жилищно-коммунальные услуги. Например, уехал и перестал платить. Или получил квартиру, но не въехал в неё и тоже не платит.
Если наниматель занимает квартиру и использует её по прямому назначению, вовремя перечисляет обязательные платежи, предусмотренные договором социального найма, то выписать его нельзя даже по решению суда.
Но это не значит, что договор не может прекратиться никогда, и арендатора нельзя «попросить» из квартиры. Выселение через суд вполне возможно, если жильё используется с нарушениями: находится в ненадлежащем состоянии (грязное, заражённое грызунами или насекомыми, в нём содержатся неразрешённые животные или слишком много животных) или служит не жильём, а, например, для бизнеса (ателье, парикмахерская, мастерская по ремонту). В этом случае муниципалитет вправе обратиться в суд и выселить жильца.
Можно ли разделить муниципальную квартиру
Недвижимость обычно делят супруги при разводе — им положено по половине совместно нажитого имущества. Но муниципальное жильё не является таковым, если оно не приватизировано, потому что у него другой собственник. Поэтому для раздела муниципальной квартиры между супругами её можно сначала приватизировать (тем более это бесплатная процедура), а затем делить как собственную.
Другой вариант раздела — размен на две меньшие по площади. О том, как это делать, мы написали выше.
Еще один аспект разделения ответственности за муниципальную квартиру: отдельные счета на оплату коммунальных услуг. Покрывать расходы должны все, кто указан в договоре социального найма, то есть наниматель и члены его семьи. Если отношения конструктивные, все вносят равную часть от суммы квитанции. Но в целом поставщики коммунальных услуг могут списать всю сумму с кого-то одного, если оплата не поступила вовремя.
Когда договориться не удаётся, можно разделить счета в муниципальной квартире через суд. Он распределит плату по количеству занимаемых жильцами комнат.
Можно ли разменять муниципальную квартиру
Разделить или разменять муниципальную квартиру законодательство не запрещает. В статье 72 Жилищного кодекса прописаны правила обмена жилья, которое сдается по договорам социального найма. В случае размена квартиры возникают те же сложности, что и при обмене: получение согласия всех проживающих, выбор альтернатив из муниципального фонда, согласование вариантов со всеми, кто зарегистрирован в квартире.
У каждого есть право голоса, и договариваться можно бесконечно — одним хватит комнаты, другим нужна однокомнатная квартира, но не в этом районе. Это даже сложнее, чем просто обмен. Прежде чем запускать процедуру размена или обмена, следует знать: если сделка приведёт к тому, что наниматель и его семья перейдут в статус нуждающихся в расширении жилплощади, муниципалитет её не согласует.
Можно ли сдать муниципальную квартиру
Сдавать муниципальную квартиру в аренду можно с разрешения муниципалитета. Для того чтобы его получить, пишут заявление на имя главы управления, с которым оформлялся договор социального найма.
Под текстом заявления должны быть подписи всех, кто включён в ордер на квартиру, и тех, кого планируется подселить. На ответ у администрации есть в среднем 10 дней. Если она откажет, то должна объяснить почему.
Если решение положительное, можно сдать муниципальную квартиру, заключив договор поднайма. Условия договора — срок и размер арендной платы — определяются сторонами. Регистрировать такой договор не нужно.
Можно ли прописать ребенка в муниципальной квартире
По действующему законодательству дети до 14 лет живут там, где живут их родители. Для того чтобы дети жили по месту пребывания родителей, не требуется ничьего согласия. То есть в муниципальную квартиру можно вписать ребенка, не обращаясь в муниципалитет.
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