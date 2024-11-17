Аналитики выяснили, в каких регионах можно быстрее накопить на квартиру
Легче всего купить квартиру на вторичном рынке жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им нужно откладывать всю зарплату в течение 3,8 года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Эксперты сравнили стоимость жилья и доходы в 85 регионах. Цены они взяли из собственной аналитики, а размер заработной платы — из данных Росстата. При расчетах аналитики учитывали всю месячную зарплату целиком.
Кроме потенциальных покупателей из Чукотки и ЯНАО, быстрее других могут отложить на квартиру жители Мурманской области (3,9 года), Ненецкого автономного округа (4), Магаданской области (4,1) и Коми (4,2).
Чуть дольше копить придется в Еврейской автономной области (4,5 года), Тюменской области (тоже 4,5), Камчатском крае (4,6) и Ханты-Мансийском автономном округе (4,6 года). В большинстве этих регионов зарплаты более 100 тыс. руб. Там, где они ниже, продается бюджетное жилье, подчеркивают аналитики.
Дольше всех откладывать на недвижимость будут жители Дагестана — 15,9 лет. Также долго собирать деньги на квартиру придется в Ингушетии (13,2 года), Севастополе (13,1) и Крыму (13). В среднем, чтобы купить жилье, россиянину потребуется 5,8 года.
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А в сердце России - красавице Столице почему не написали? Никто нехочет в дагестане или еще хуже сибири жить. Все хотят в центральном регионе, и ближе к Москве!
А жить на что, если откладывать всю зп? Вот если откладывать на квартиру одну зп (супруга например), а на зп супруги жить, то получился срок в 2 раза больше, т.е. 8-9 лет надо копить на квартиру