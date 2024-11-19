Лимит возмещения по эскроу-счетам могут увеличить до 30 млн рублей
Размер возмещения по счетам эскроу планируют увеличить втрое — до 30 млн рублей. Такой законопроект могут внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.
Эскроу-счет — специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Деньги первого замораживаются на нем до тех пор, пока девелопер не сдаст дом. Только после этого застройщик может получить оплату за квартиру.
Средства, размещенные на счете эскроу, страхует Агентство по страхованию вкладов. При наступлении страхового случая покупателю выплачивается вся сумма, находящаяся на нем.
Текущий лимит в 10 млн рублей уже не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость, объяснили в агентстве. Там считают, что инициатива снизит риски для покупателей квартир и участников долевого строительства.
О необходимости повысить сумму страхования по эскроу-счетам уже говорили в Центробанке. Как сообщалось летом, в ЦБ рассчитывали, что поправки об увеличении лимита заработают во втором полугодии 2025-го года.
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