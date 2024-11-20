Ипотека под 0% и квартиры в рассрочку: правда или обман
В последние месяцы на рынке недвижимости и финансовых услуг все чаще стали появляться предложения об ипотеке с нулевой процентной ставкой или рассрочкой от застройщика. По данным журнала Forbers, к концу 2024 года доля таких покупок на рынке новостроек сильно выросла — с 5-10% до примерно 35%, а эксперты ждут пика программ рассрочки в следующем 2025 году.
Кажется, что в период высоких процентных ставок программы рассрочек могут поддержать рынок и помочь и покупателям, и продавцам. В статье расскажем, что такое ипотека под 0%, насколько реальны предложения о рассрочке при покупке квартиры, и какие подводные камни могут скрываться за обещаниями продавцов.
Что такое ипотека под 0 процентов и рассрочка
Ипотека под 0% — это займ на покупку недвижимости, при котором заемщик не платит проценты. На первый взгляд, это кажется идеальным вариантом для тех, кто хочет приобрести жилье, но не располагает достаточной суммой для полной оплаты.
Нюанс заключается в том, что на сегодняшний день в России нет ипотеки под 0%. Напомним, Банк России ввёл ограничения на выдачу ипотеки от застройщиков с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%.
Зато есть другая модель расчетов, которая набирает популярность — это рассрочка от застройщика. Важно понимать, что такая финансовая модель часто предполагает короткий срок займа и большой первоначальный взнос. Однако в последние месяцы сами застройщики становятся все более гибкими.
Как работают предложения о покупке квартир в рассрочку
Застройщики понимают, что потребительский спрос ограничен определенными условиями, поэтому максимально лояльны в плане скидок и акций: дарят паркинг, кладовку или бесплатный ремонт. Кроме того, предлагают выгодные условия по приобретению в рассрочку, с возможностью в последующем докредитовать остаток в ипотеку.
На сегодняшний день программы рассрочки платежей при покупке квартиры есть практически у любого крупного застройщика. Ниже собрали самые распространенные модели рассрочек, которые предлагают в ноябре 2024 года:
- Модель 10-10-80. Покупатель вносит 10% от стоимости квартиры, через несколько месяцев — еще 10%, а остаток платит всей суммой, когда дом достроят.
- Рассрочка на 36 или 40 месяцев без первого взноса. Сумма разбивается на равные части, которые надо вносить ежемесячно.
- Первый взнос, а затем — выплата фиксированной суммы ежемесячно, срок такой рассрочки обычно не превышает 50 месяцев.
- Рассрочка на 18 месяцев, а затем кредит на остаток. Такие сделки происходят с участием банка, который выдает ипотечный кредит.
Важно понимать, что такие модели — более-менее базовые. У каждого застройщика условия будут немного отличаться, но суть одна: обычно рассрочка дается на небольшой срок.
Кому подойдет покупка квартиры в рассрочку
Рассрочка подойдёт тем, кто планирует продажу другой квартиры в ближайшие месяцы или уже имеет всю сумму для покупки новой квартиры, но пока не готов тратить её целиком и сразу. Если решаться на вариант с рассрочкой, важно быть уверенным, что проблем с оплатой не будет.
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На что обратить внимание при покупке квартиры в рассрочку
До подписания любых документов их нужно внимательно прочитать и задать все вопросы другой стороне, если условия договора вам не до конца понятны. Не стесняйтесь спрашивать — вы имеет право знать, что подписываете. Обратите внимание на все пункты — особенно на те, что написаны мелким шрифтом.
1. Скрытые комиссии и дополнительные платежи.
Некоторые продавцы могут предлагать ипотеку под 0 процентов, но при этом включать в договор различные комиссии, которые увеличивают общую стоимость покупки. Это могут быть сборы за оформление сделки, страховка или другие услуги.
2. Повышенные требования к заемщикам.
Чтобы получить ипотеку под 0 процентов, заемщики могут столкнуться с более жесткими требованиями по времени принятия решения о покупке, уровню дохода и первоначальному взносу. Это может означать, что не все желающие смогут воспользоваться таким предложением.
Например, продавец при оформлении рассрочки на покупку квартиры может выдвинуть ряд условий:
— Большой первоначальный взнос: до 80%;
— Предложение действует только на ограниченный пул квартир;
— Доступность только в рамках акции с ограничениями по времени («до конца месяца», «до конца года»);
— Оставшуюся часть стоимости жилья нужно оплатить в сжатые сроки («через 36 месяцев », «за 3 месяца до сдачи дома в эксплуатацию»).
3. Краткосрочные кредиты. Некоторые продавцы могут предлагать околонулевую ставку только на короткий срок, после чего ставка будет значительно повышена. Это может привести к тому, что заемщик окажется в сложной финансовой ситуации, когда платежи станут непосильными.
Например, рассрочка действует только первые 18 месяцев — то есть 1,5 года. А далее на остаток от долга начисляется процент: ключевая ставка ЦБ + 2%. Таким образом, это уже не рассрочка, а кредит под приличный процент.
Справится ли покупатель с такой нагрузкой — вопрос открытый. Поэтому подумайте дважды, посоветуйтесь с близкими, а также изучите вопрос чуть шире. Возможно, есть более интересные способы купить жилье. А может быть и вовсе стоит пока отложить покупку и попробовать накопить какую-то сумму за те же 18 месяцев, разместив их на вкладе или накопительном счете.
4. Квартира в залоге у застройщика. Есть еще одна важная особенность. Квартира, проданная в рассрочку, находится в залоге у застройщика. При нарушении условий договора застройщик может потребовать ее вернуть. Важно быть внимательным — иначе можно потерять и квартиру, и уже внесенные за квартиру деньги в рамках платежей по рассрочке.
Преимущества покупки квартиры в рассрочку
Несмотря на возможные риски и неудобства, покупка квартиры в новостройке у надёжного застройщика имеет и ряд неоспоримых преимущества:
1. Снижение финансовой нагрузки. Широкие программы рассрочек позволяют приобрести квартиру с различным первоначальным взносом и без необходимости платить проценты по кредиту.
2. Гибкие условия платежей. У надежных застройщиков часто предлагаются удобные графики платежей, которые можно адаптировать под свои финансовые возможности. Это позволяет лучше планировать бюджет и избегать финансового стресса.
3. Фиксированная цена. При покупке в рассрочку цена на квартиру фиксируется на момент заключения договора, что защищает от возможного роста цен на недвижимость в будущем.
4. Психологический комфорт. Отсутствие процентов, фиксированная цена, гибкие условия платежей, понятные сроки выплат — всё это может снизить уровень стресса и беспокойства, связанного с долговыми обязательствами.
Брать ли ипотеку с околонулевой ставкой
Ипотека со ставкой, близкой к 0 процентов, или так называемая «рассрочка от застройщика» — это заманчивое предложение, которое требует внимательного анализа. Потенциальным покупателям следует тщательно изучать условия сделки и обращать внимание на возможные скрытые расходы.
Перед тем как принять решение о покупке недвижимости с использованием рассрочки, рекомендуется проконсультироваться с независимым экспертом и тщательно взвесить все «за» и «против». Только так можно избежать неприятных сюрпризов и сделать правильный выбор при покупке недвижимости.
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Потребительский спрос ограничен, не определенными условиями, а высокими ценами, которые выше платёжеспособности покупателя.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Пользовательпричем далеко не аргументированнными и необоснованно-высокими ценами
Дмитрий Н.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.