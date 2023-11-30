В России интересы собственников квартир разрешили защищать в суде без доверенностей
Госдума приняла закон, который позволяет председателю совета многоквартирного дома представлять интересы собственников в суде без доверенностей, если такое решение принято на общем собрании.
Раньше по Жилищному кодексу Российской Федерации председатель совета многоквартирного дома мог выступать как представитель собственников на основании доверенностей в суде, если дело касалось управления домом и предоставления коммунальных услуг. Но это осложнялось тем, что часто собрать доверенности со всех собственников дома было невозможно.
«Благодаря нашей инициативе председатели совета многоквартирных домов смогут в упрощённом порядке представлять интересы всех собственников дома в судах по вопросам управления общим имуществом и предоставления коммунальных услуг <...> Предлагаем однократно решением общего собрания собственников передавать право такого представительства старшего по дому, чтобы не собирать по 200, 300, 600 доверенностей», — сказал глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов (цитата по РИА Новости).
Он добавил, что при желании владельцы квартир смогут отозвать свое решение.