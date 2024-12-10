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Новости
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В России хотят запретить арестовывать жилье за небольшие долги

Дата публикации: 10 дек 2024
В России хотят запретить арестовывать жилье за небольшие долги

Депутаты разработали законопроект, согласно которому судебные приставы не смогут арестовать авто и недвижимость при задолженности менее 100 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду».

По закону арестовать имущество по исполнительному документу (это, например, решение суда) могут за долг в размере от 3 тыс. руб. При этом арест предполагает запрет распоряжаться собственностью. Изъять ее могут, только если человек не погасит задолженность в необходимый срок.

«Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предлагает запретить проводить арест автомобилей и недвижимости граждан и организаций, если сумма долга в рамках исполнительного производства составляет менее 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такой документ планируется внести в Госдуму.

Изменения вносятся в статью о мерах принудительного исполнения закона «Об исполнительном производстве». Так, депутаты хотят уточнить, что такие меры должны быть достаточными и соразмерными. Для этого они предлагают ввести порог долга в 100 тыс. руб. Если сумма больше, арестовать имущество судебные приставы смогут, если меньше, то нет.

Как предполагается, такое положение не будет распространяться на задолженность по алиментам и обязательствам, которые возникли из-за причинения вреда здоровью. «По нашему мнению, это не только позволит снизить количество случаев явного несоответствия применяемых мер ареста имущества, но и послужит профилактике коррупционных проявлений в этой сфере», — сказал Миронов.

Кроме этого, согласно законопроекту, судебные приставы будут обязаны отменить наложенные меры в течение двух дней с даты погашения долга.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии1
П
Пользователь
3 дня назад

поддерживаю инициативу депутатов, можно найти иные средства а не перегружать росреестр и приставов безсмысленными операциями

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