В России хотят ввести безналичный расчет при покупке вторички
Законопроект, запрещающий проводить сделки с жильем дороже 1 млн руб. за наличные, могут внести в Госдуму в июне-июле, а принять — к концу года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.
Ранее с соответствующим предложением выступил Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов.
«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — сказала Разворотнева.
Она уточнила, что текст законопроекта уже готов. Изменения вносятся в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ. В пояснительной записке к документу сказано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023-м, а ущерб гражданам увеличился с 32 млрд руб. до 42 млрд руб. При этом 10-15% сделок между физлицами в России проводятся за наличные, тогда как в большинстве зарубежных стран практикуют безналичный расчет.
Принятие соответствующего закона, как отметил глава союза Александр Попов, повысит прозрачность сделок и минимизирует мошеннические риски на рынке недвижимости.
На что обратить внимание при покупке квартиры на вторичном рынке
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