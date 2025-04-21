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Согласовать перепланировку жилья в Москве стало проще
Дата публикации: 21 апр 2025
В столице упростили порядок согласования перепланировки квартиры. В частности, москвичам больше не нужно обращаться в Росреестр после выполнения соответствующих работ. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В соответствующие нормативно-правовые акты Москвы внесен ряд изменений, в результате которых на 30 процентов (с 30 до 20 рабочих дней) сократятся сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ», — отмечается в сообщении на портале мэра столицы.
Что еще меняется в порядке согласования перепланировки:
- Москвичам больше не нужно обращаться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН после оформления акта о завершенной перепланировке. Мосжилинспекция будет передавать такие сведения в Росреестр сама.
- Расширен список работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке — по эскизу. В него включили устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах.
- Отменена выдача результатов оказания услуги в бумажном виде, и теперь москвичам не придется посещать центры госуслуг «Мои документы» для их получения.
- Упрощена подача заявления на перепланировку квартиры — для этого на портале mos.ru заработал специальный лендинг. В частности, там можно найти анкету с наводящими вопросами, которая помогает сориентироваться в выборе типа заявления.
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Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Насколько такие изменения упрощают согласование перепланировки?
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