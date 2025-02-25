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Новости
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В Росреестре предупредили о новом способе мошенничества с госпошлинами

Дата публикации: 25 фев 2025
В Росреестре предупредили о новом способе мошенничества с госпошлинами

Мошенники под видом сотрудников Росреестра начали рассылать гражданам фишинговые ссылки на оплату госпошлины за действия с недвижимостью. Таким образом они пытаются выманить личные данные. Об этом предупредило столичное управление ведомства.

При этом в большинстве случаев человек не обращался в Росреестр за какими-либо государственными услугами, отметили там.

«Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — заявил замруководителя управления Евгений Дмитриев.

В ведомстве подчеркнули, что просьбы перейти по ссылке, предоставить личные данные и связаться с кем-либо по «защищенному каналу связи» — явные признаки разговора со злоумышленником. На это же указывает и спешка собеседника.

В свою очередь, Росреестр советует не отвечать на подобные сообщения, а фиктивных сотрудников блокировать.

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Как выглядит типичная жертва кибермошенников

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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