В Росреестре предупредили о новом способе мошенничества с госпошлинами
Мошенники под видом сотрудников Росреестра начали рассылать гражданам фишинговые ссылки на оплату госпошлины за действия с недвижимостью. Таким образом они пытаются выманить личные данные. Об этом предупредило столичное управление ведомства.
При этом в большинстве случаев человек не обращался в Росреестр за какими-либо государственными услугами, отметили там.
«Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — заявил замруководителя управления Евгений Дмитриев.
В ведомстве подчеркнули, что просьбы перейти по ссылке, предоставить личные данные и связаться с кем-либо по «защищенному каналу связи» — явные признаки разговора со злоумышленником. На это же указывает и спешка собеседника.
В свою очередь, Росреестр советует не отвечать на подобные сообщения, а фиктивных сотрудников блокировать.
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