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Новости
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В Госдуме предложили временно блокировать деньги от продажи недвижимости

Дата публикации: 09 дек 2024
В Госдуме предложили временно блокировать деньги от продажи недвижимости

Депутаты считают необходимым ввести блокировку денег от продажи недвижимости на неделю для проверки действительности сделки. Такое предложение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной направила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Об этом пишут «Известия».

В письме указано, что мошенники стали активно использовать схему обмана под названием «продавец под влиянием». Они по телефону убеждают владельца жилья участвовать в операции, чтобы помочь ФСБ или другим силовым органам. Злоумышленники уговаривают гражданина продать недвижимости, а деньги перевести якобы сотрудникам этих ведомств.

«При этом они убеждают, что продажа делается понарошку и после сделки право собственности будет восстановлено», — говорится в обращении.

Но в итоге, как отмечает Разворотнева, граждане лишаются и жилья, и денег. Кроме того, страдают и покупатели такой недвижимости. Для того чтобы защитить россиян от мошенничества, депутаты предлагает ввести блокировку денег от продажи квартиры или дома на семь дней.

«Важно, чтобы был такой период, чтобы люди могли прийти в себя и проверить свою сделку», — резюмировала зампред.

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Способы мошенничества при продаже квартиры: как защититься от обманщиков

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Насколько необходима такая мера, на ваш взгляд?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии8
Т
Татьяна С.
4 дня назад

Вообще не нужна эта мера! как проводить альтернативные сделки, а если продавец инвестирует вырученные деньги в новостройки? Его никто не будет ждать неделю! Ужас конечно.

И
Ирина В.
4 дня назад

Ужас! Представляю, сколько людей откажется от СБР и аккредитива.

Т
Татьяна Б.
4 дня назад

Против категорически!

Ж
Жанна К.
5 дней назад

Законодатели должны разрабатывать законы защищающие население, а не запрещающие. Запрет сжигать мусор на участках. Итог: люди ночами вывозят со своих участков ветки, деревья, зараженные болезнями, вредителями, всякий мусор в ближайшие леса. Что нас ждет лет через 20? Экологическая катастрофа, когда леса будут заражены всевозможными болезнями и завалены мусором и отходами с личных участков? Появились мошенники. Вместо того, чтобы бороться с ними - законодатели решили запретить народу пользоваться своими собственными средствами, честно заработанными.

Домклик
5 дней назад

Жанна К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анна З.
5 дней назад

Не нужна вообще.

Е
Екатерина Д.
5 дней назад

Совсем неудобная мера, а если у Покупателя альтернативная сделка, а он не может снять свои деньги, чтобы рассчитаться по следующей сделке.Это не защита от обманщиков

Н
Надежда К.
5 дней назад

Конечно необходима, учитывая реалии, когда через блокировку спама мошенники могут совершать дозвоны, а организации и банки далеко не всегда

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