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Домклик предупредил о новой схеме мошенничества

Партнёрам
Дата публикации: 28 нояб 2024
1K
Домклик предупредил о новой схеме мошенничества
Содержание

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с попытками фишинга пользователей, в частности, продавцов и агентов недвижимости.

Злоумышленники под видом покупателей связываются с владельцами объявлений с целью заполучить доступ к аккаунту на Госуслугах, а также к личному кабинету онлайн-банка.

Обращаем внимание, что проблема не связана с безопасностью Домклик — наши системы защиты работают стабильно, и мы постоянно следим за их обновлением.

Злоумышленники могут использовать объявления на Домклик для первого контакта — рассказываем, как распознать мошенничество.

Как устроена мошенническая схема

1. Контакт через мессенджер. Мошенник связывается с вами под видом покупателя, интересующегося вашим объявлением.

2. Просьба о помощи. Вас просят помочь с редактированием «вашего» объявления, после чего отправляют ссылку, которая якобы ведет на ваше объявление.

3. Фишинговая страница: На самом деле, ссылка ведет на поддельный (фишинговый) сайт очень похожий на domclick.ru, имитирующий нашу платформу. Там предложат «зарегистрироваться»: ввести номер телефона и автоматические коды из сообщений.

4. Риск утраты данных. Если вы введете свои личные данные на поддельном сайте, мошенники могут получить доступ к аккаунтам на важных ресурсах, таких как Госуслуги или банковские сервисы.

Что важно знать

Проверяйте адрес сайта

Настоящие страницы Домклик имеют домен domclick.ru, а в названиях поддельных сайтов может использоваться домен, близкий к оригиналу, например, domclick-official.ru или domcllck.ru.

Мы настоятельно рекомендуем проявлять бдительность при общении с подозрительными пользователями и внимательно проверять ссылки прежде чем переходить по ним.

Никому не сообщайте код подтверждения

Не вводите свои персональные данные на непроверенных сайтах и не передавайте третьим лицам коды подтверждения, приходящие в СМС или мессенджерах. Если такое произошло, незамедлительно смените пароли и сообщите в службу поддержки.

Если у вас возникнут вопросы или подозрения относительно безопасности ваших данных, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Новости
Безопасность
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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Комментарии4
Н
Наталья Г.
5 дней назад

Мошенники выставляют объявления на Авито якобы от Сбера о продаже квартиры с торгов. Вы проверяете на торговой площадке Сбера и не видите этой квартиры. Звоните по телефону, указанному на Авито. Вам отвечают, что квартира находиться на стадии подготовки к торгам и ее еще не видно на площадке. Но, они могут выслать ссылку на ознакомление. Как только вы проходите по ней- вам взламывают телефон, и соответственно карты. Я так попалась. Но, спасибо Службе безопасности Сбера, которые молниеносно отреагировали на мой звонок и успели заблокировать карты в момент взлома.

Домклик
4 дня назад

Наталья Г.здравствуйте! Мы сожалеем, что вы столкнулись с таким объявлением. Вы можете сообщить о подозрительном объявлении в службу поддержки Авито, так как оно было размещено на их сервисе.

Ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет продавец/представитель продавца, разместивший объявление. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

О
Ольга С.
29 нояб 2024

Спасибо за рекомендации! Мне уже были подобные звонки. Мне хватило ума отказать! Еще раз спасибо!

Домклик
29 нояб 2024

Ольга С.здравствуйте! Рады помочь 💚

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