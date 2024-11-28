Домклик предупредил о новой схеме мошенничества
В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с попытками фишинга пользователей, в частности, продавцов и агентов недвижимости.
Злоумышленники под видом покупателей связываются с владельцами объявлений с целью заполучить доступ к аккаунту на Госуслугах, а также к личному кабинету онлайн-банка.
Обращаем внимание, что проблема не связана с безопасностью Домклик — наши системы защиты работают стабильно, и мы постоянно следим за их обновлением.
Злоумышленники могут использовать объявления на Домклик для первого контакта — рассказываем, как распознать мошенничество.
Как устроена мошенническая схема
1. Контакт через мессенджер. Мошенник связывается с вами под видом покупателя, интересующегося вашим объявлением.
2. Просьба о помощи. Вас просят помочь с редактированием «вашего» объявления, после чего отправляют ссылку, которая якобы ведет на ваше объявление.
3. Фишинговая страница: На самом деле, ссылка ведет на поддельный (фишинговый) сайт очень похожий на domclick.ru, имитирующий нашу платформу. Там предложат «зарегистрироваться»: ввести номер телефона и автоматические коды из сообщений.
4. Риск утраты данных. Если вы введете свои личные данные на поддельном сайте, мошенники могут получить доступ к аккаунтам на важных ресурсах, таких как Госуслуги или банковские сервисы.
Что важно знать
Проверяйте адрес сайта
Настоящие страницы Домклик имеют домен domclick.ru, а в названиях поддельных сайтов может использоваться домен, близкий к оригиналу, например, domclick-official.ru или domcllck.ru.
Мы настоятельно рекомендуем проявлять бдительность при общении с подозрительными пользователями и внимательно проверять ссылки прежде чем переходить по ним.
Никому не сообщайте код подтверждения
Не вводите свои персональные данные на непроверенных сайтах и не передавайте третьим лицам коды подтверждения, приходящие в СМС или мессенджерах. Если такое произошло, незамедлительно смените пароли и сообщите в службу поддержки.
Если у вас возникнут вопросы или подозрения относительно безопасности ваших данных, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Мошенники выставляют объявления на Авито якобы от Сбера о продаже квартиры с торгов. Вы проверяете на торговой площадке Сбера и не видите этой квартиры. Звоните по телефону, указанному на Авито. Вам отвечают, что квартира находиться на стадии подготовки к торгам и ее еще не видно на площадке. Но, они могут выслать ссылку на ознакомление. Как только вы проходите по ней- вам взламывают телефон, и соответственно карты. Я так попалась. Но, спасибо Службе безопасности Сбера, которые молниеносно отреагировали на мой звонок и успели заблокировать карты в момент взлома.
Наталья Г.здравствуйте! Мы сожалеем, что вы столкнулись с таким объявлением. Вы можете сообщить о подозрительном объявлении в службу поддержки Авито, так как оно было размещено на их сервисе.
Ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет продавец/представитель продавца, разместивший объявление. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Спасибо за рекомендации! Мне уже были подобные звонки. Мне хватило ума отказать! Еще раз спасибо!
Ольга С.здравствуйте! Рады помочь 💚