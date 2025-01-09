Москвичи стали чаще запрещать сделки с жильем без личного участия
Более 320 тыс. москвичей запретили сделки с недвижимостью без личного участия в 2024 году. Это на 62% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«В январе-декабре 2024 года управлением Росреестра по Москве в ЕГРН внесено 320 097 записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника. В годовом выражении число таких записей увеличилось на 62% к январю-декабрю 2023 года (197 770)», — говорится в сообщении.
По сравнению с 2022-м показатель вырос в три раза (со 105 672).
Как отметил руководитель управления Игорь Майданов, запрет сделок без участия собственника — одна из наиболее эффективных мер дополнительной защиты от мошенников. «После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные не собственником или его законным представителем, возвращаются государственным регистратором без рассмотрения», — напомнил он.
Для того чтобы внести соответствующую отметку в ЕГРН, нужно направить заявление в Росреестр. Сделать это можно онлайн с помощью приложения «Госключ» на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Росреестра, а также в центре госуслуг «Мои документы».
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Здраствуйте.спасибо за статью.у меня вопрос. при продаже недвижимости с моим участием нужны будут доп справки или что то еще? спасибо
Наиль Б.здравствуйте! Какой пакет документов нужен для продажи квартиры, рассказали в статье.