Как распознать обман при аренде квартиры: обзор самых популярных схем
Рынок аренды жилья — это лакомый кусок для мошенников. Есть масса способов выманить деньги у доверчивых арендаторов даже при отсутствии реальной квартиры под сдачу и формально не нарушая закон.
Большинство таких схем связаны с размещением фейковых объявлений о сдаче в аренду несуществующих объектов. Их отличительная черта — привлекательные фотографии и удивительно низкая цена. На Домклик за чистотой базы объявлений следит служба модерации — все подозрительные публикации удаляются, что позволяет обезопасить квартиросъёмщиков от обмана.
Мы узнали, какие схемы с фейковыми объявлениями чаще всего используют мошенники, как их распознать и сохранить своё время и деньги.
Платный просмотр или «бронирование» квартиры
В чём смысл
Мошенник размещает заманчивое объявление о сдаче жилья в аренду и выдаёт себя за собственника. В реальности квартира может и не существовать.
Главное — привлечь внимание и создать впечатление, что объект пользуется огромным спросом.
Как это работает
Потенциальный арендатор звонит по объявлению. На первый взгляд, всё складывается очень хорошо — и предложение очень привлекательное, и сдаёт сам собственник, а не агент.
Более того, по словам владельца, желающих снять квартиру очень много, вот-вот должны перевести предоплату, чтобы забронировать жильё. Но так как другие арендаторы пока не успели это сделать, у позвонившего есть шанс быть первым. И тогда квартира точно будет за ним. При этом обычно речь идёт о небольшой сумме, например, 2000–3000 рублей.
Или другая вариация данной схемы — собственник сетует, что ему далеко/долго/дорого добираться до квартиры, и предлагает перевести символическую плату за просмотр.
Оба варианта преследуют цель собрать как можно больше денег. При этом мнимый владелец готов предоставить любые документы на квартиру (разумеется, поддельные). После получения предоплаты собственник–мошенник больше не отвечает на звонки, а по адресу из объявления никакой квартиры нет.
Как распознать и обезопасить себя
Основные признаки данной мошеннической схемы:
- давление со стороны арендодателя (деньги нужно перевести срочно, квартира вот-вот уйдёт)
- неправдоподобно низкая цена
- готовность собственника прислать подтверждающие документы (реальный владелец не станет делиться такой информацией с первым встречным)
Чтобы не потерять деньги, никогда не переводите предоплату до просмотра. Если собственник торопит с переводом, ссылаясь на большое количество желающих, — это явный признак мошенничества.
Семья из Воронежа запланировала длительную поездку в Москву. Нашли объявление, связались с агентом. Квартира была свободна, агент даже провёл онлайн-просмотр.
Стороны дистанционно заключили договор, по условиям которого нужно было внести арендную плату за месяц и оплатить комиссию агента. По приезду на место оказалось, что такой квартиры по ранее оговоренному адресу нет.
Разумеется, до агента дозвониться не удалось, а договор оказался пустышкой.
Информационные услуги
В чём смысл
Недобросовестное агентство размещает максимально привлекательное объявление об аренде квартиры. При этом в действительности такого объекта не существует — достаточно найти красивые фотографии в интернете и придумать цепляющий текст.
Главная цель — опять же завладеть вниманием клиента, вызвать доверие и убедить приехать в офис для подписания договора (или заключить договор дистанционно).
Как это работает
Потенциальный арендатор находит объявление об аренде квартиры. Казалось бы, вот это удача — и свежий ремонт, вся мебель и техника в наличии, и район хороший, а цена просто подарок.
Позвонив по объявлению, арендатор получает от агента исчерпывающую консультацию об объекте и узнаёт, что квартира пока свободна. При этом, чтобы оставить её за собой, нужно срочно приехать в офис агентства и заключить договор.
Офисы таких компаний зачастую выглядят вполне прилично, находятся в центре города, а менеджеры производят впечатление профессионалов. Далее клиенту предлагают подписать договор и заплатить комиссию. Всё выглядит вполне законно, ведь агенты действительно берут плату за свои услуги. Как только деньги получены, менеджер передаёт арендатору адрес квартиры и контакты собственника, но, как правило, сам на просмотр не едет.
Дальнейшие события складываются довольно прозаично по одному из следующих сценариев:
- собственник не берет трубку или говорит, что квартира уже сдана
- номер телефона собственника заблокирован
- по полученному адресу никакой квартиры нет
- собственник отвечает на звонок, но просит отложить просмотр на несколько дней, после чего больше не выходит на связь
- менеджеру «внезапно» сообщают, что квартиру только что сдали, и он подбирает клиенту взамен 1–2 неликвидных варианта (которые тоже не существуют)
В любом случае итог будет один — почитав внимательно подписанный договор и даже вернувшись в офис, клиент узнаёт, что формально никакого обмана нет. По условиям договора компания оказывает только информационные услуги и не обязана искать квартиру. Информация предоставлена — значит, всё по-честному. За актуальность сведений агентство никакой ответственности не несёт.
Как распознать и обезопасить себя
Основные признаки данной мошеннической схемы:
- привлекательные фотографии и цена ниже рынка
- в описании предлагается формат «заходи, живи»
- сдаётся через агентство, которое берёт сравнительно небольшую комиссию за свои услуги (10–20% от месячной арендной платы)
- менеджер настаивает на визите в офис для подписания договора
Чтобы не попасться на уловку аферистов, никогда ничего не оплачивайте до реального просмотра квартиры (онлайн-просмотр не в счёт). Если объект сдаётся через агентство, убедитесь, что у риелтора есть договор с собственником. При этом адрес, указанный в договоре, должен совпадать с адресом просматриваемой квартиры.
Также у агента должна быть актуальная выписка из ЕГРН на сдаваемый объект. Обязательно запросите такой документ и сверьте данные владельца с договором.
Неликвидные квартиры
В чём смысл
Такой схемой пользуются недобросовестные риелторы — арендатор может и не потеряет деньги, но всё равно будет обманут и потратит время. Всё снова начинается с публикации объявления о сдаче идеальной квартиры по сказочной цене. По факту этого объекта не существует, но есть другие, которые предлагаются на менее привлекательных условиях.
Основная цель — привлечь как можно больше клиентов, которые заинтересованы в аренде жилья.
Как это работает
Клиент связывается с агентством по объявлению, и в ходе разговора его настойчиво приглашают в офис. По приезду оказывается, что квартиру только что уже сняли другие арендаторы (другой вариант — предыдущие жильцы решили продлить аренду).
При этом менеджер уверяет, что в наличии есть много достойных альтернатив. По факту же клиенту предлагаются неликвидные варианты, которые не имеют ничего общего с квартирой в объявлении, или объекты по завышенной цене.
Как распознать и обезопасить себя
Основные признаки данной мошеннической схемы:
- неоправданно низкая цена в объявлении
- обязательный визит в офис
Сравните стоимость с аналогичными объектами, расположенными поблизости, — слишком выгодные условия должны насторожить.
Не соглашайтесь на промежуточные встречи с посредниками/собственниками в офисе. Следующий шаг после того, как вы пообщались по объявлению, — это всегда реальный просмотр квартиры. Если собеседник приводит любые причины, по которым это невозможно до визита в офис, лучше отказаться от данного варианта.
Фейковые сайты
В чём смысл
Аферисты создают поддельный сайт, домен которого практически полностью дублирует название известной площадки объявлений (различие может быть только в одной букве). Внешний вид фейковой страницы также очень похож на оригинал. В данном случае мошенники преследуют цель не только присвоить ваши деньги, но и заполучить данные банковской карты.
Как это работает
Потенциальный арендатор получает от проверенного ресурса (по его мнению) подборку выгодных предложений по аренде квартир — в мессенджерах или по электронной почте. Перейдя по ссылке, пользователь находит привлекательное объявление.
После общения с арендодателем на сайте, клиенту предлагается внести оплату онлайн. Предполагая, что платёж проводится через известный и безопасный ресурс, пользователь вводит данные карты, которые попадают в руки к мошенникам.
Ещё одна разновидность этой схемы — объявление размещается на реальном сайте, далее собственник/агент предлагает продолжить общение в мессенджере. Пользователю отправляют ссылку на оплату якобы через сервис того же сайта объявлений. Выглядит всё правдоподобно, итог тот же — жертва указывает реквизиты карты на фейковой странице.
Как распознать и обезопасить себя
Основные признаки данной мошеннической схемы:
- хорошее расположение квартиры, привлекательные фотографии и низкая цена
- просьба внести оплату через сайт или по ссылке, отправленной через личные сообщения в мессенджерах
Распознать фейковый сайт несложно — достаточно сверить написание адреса ссылки с оригиналом. Настоящий ресурс всегда можно найти в интернет-поисковике — он будет первым в выдаче. Также не стоит переходить по ссылкам для оплаты, которые отправлены неизвестными.
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Субаренда или поднаём
В чём смысл
Об этой схеме, наверное, слышал каждый. Мошенники снимают квартиру у реального собственника, а затем — пересдают её сами.
Основная цель — привлечь максимальное количество арендаторов, чтобы успеть собрать больше денег, пока обман не раскрылся.
Как это работает
Потенциальный арендатор находит привлекательное объявление, связывается с его автором, который называет себя представителем собственника (друг, брат, агент) и предлагает посмотреть квартиру. Сам владелец по очень уважительной причине (выберите любую) приехать не может.
Ещё один вариант развития событий — мошенник подделывает документы на квартиру (паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи) и выдаёт себя за собственника.
Стороны подписывают договор найма, мнимый собственник или его «представитель» получает арендную плату (часто выдвигается требование внести платёж в двойном размере — за первый и последний месяц).
Мошенник проворачивает данную схему несколько раз — назначает разное время для просмотра, предлагает въехать со следующего месяца. Дальше всё просто — липовый арендодатель пропадает, а обманутые квартиросъёмщики оказываются ни с чем.
Как распознать и обезопасить себя
Основные признаки данной мошеннической схемы:
- собственник не присутствует на сделке, просмотре
- стоимость аренды ниже рынка
- арендатор торопит с подписанием договора, нервничает при предъявлении документов
Помните, что по закону человек может сдавать только своё жильё. Поэтому важно запросить у арендатора подтверждающие документы и внимательно ознакомиться с ними.
Какие документы нужны от собственника:
- паспорт
- актуальная выписка из ЕГРН (дата выдачи — не более 30 дней назад)
- правоустанавливающий документ — договор купли-продажи или дарения, ДДУ, свидетельство о праве на наследство и др.
Если имеете дело с представителем, у него также должна быть нотариальная доверенность, выданная собственником квартиры.
При проверке документов обязательно нужно сверить, чтобы паспортные данные владельца совпадали с данными в документах на жильё.
Обратите внимание, что сама по себе субаренда не запрещена законом. Это нормальная практика на рынке недвижимости. Важно, чтобы в изначальном договоре аренды была прописана такая возможность.
Моя знакомая так риэлторам попалась ,в офис позвали 5к взяли за договор, а потом сама хозяйка такая же мошенница,может вообще не хозяйка,едит якобы квартиру показывать ,первый день ,пробки ,может завтра ,второй день ,мама в больницу попала ,третий день потоп у нее в хате,итд по списку ,все неперечесть 🥺😡
С мошенниками сталкивался два раза. В первом случае всё было очевидно - приехал смотреть квартиру, на месте якобы агент, сказал что собственник в отъезде и что доверенность на заключение договора пока не оформлена (оформят как собственник вернется из отпуска). Стал просить предоплату. Ушёл сразу, квартиру осматривать не стал.
Во втором случае квартира ниже рынка, на просмотр пригласили в одно время сразу много разных людей, было очень тесно. Сдавал также не собственник, но доверенность показал. Я стал пробивать доверку по реестру нотариальной палаты, никакой информации по ней не нашёл, стал спрашивать об этом агента, он начал нервничать и попросил меня уйти, т.к. по его словам время просмотра закончилось и если я не собираюсь заключать договор, то он будет показывать квартиру другим желающим. За дверью действительно было ещё человек 6 которым просмотр на одно время назначили. Когда уходил, думал что агент просто некомпетентен, но буквально спустя час очень пожалел что полицию не вызвал.
В статье нет главных рекомендаций - как мошенников привлечь к ответственности чтобы эта безнаказанная наглость прекратилась в нашей стране, а ей уже не один год.
Какие документы и доказательства нужно сфотографировать/записать во время общения с преступниками чтобы хотя бы в некоторых из схем можно было пойти в полицию и там вместо улыбки и сочувствия было возбуждено уголовное дело и деньги были возвращены потерпевшим.
p.s. Сам попадал на агентов с договором на оказание информационных услуг и до сих пор не знаю как такие офисы открыто существуют на глазах у следственных органов десятки лет.
Дмитрий Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Как то хотела снять квартиру, попалась на агентов. По приезду в офис содрали 7 тысяч, это было 2013 году, сказав что квартира уже сдана, пока я ехала. Заключили договор предоставления информации и потом для виду кидали мне смски 2 недели с другими квартирами по цене в 3 раза больше чем мне нужно было
Екатерина И.здравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Спасибо, что поделились своим мнением.