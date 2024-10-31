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В Росреестре рассказали, какие дома строят россияне

Новости
31 окт 2024
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В Росреестре рассказали, какие дома строят россияне

Чаще всего в этом году россияне возводили одноэтажные частные дома, а самым популярным материалом для строительства стало дерево. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

По данным ведомства, с января по сентябрь из дерева возведена треть домов, а именно 135 тыс. общей площадью 15,5 млн «квадратов». Реже граждане использовали кирпич — из него построено 77 тыс. объектов на 12,3 млн кв. м. На их долю пришлось 20% всего ИЖС.

Менее популярными оказались блочные (52,4 тыс.), каменные (17,1 тыс.) и панельные (4,5 тыс.) дома.

Что касается высотности, больше всего россияне возвели одноэтажных домов — 231 тыс. (более 57% от общего числа). Двухэтажных чуть меньше — 40%. А на трехэтажные пришлось всего 3%.

Согласно данным Росреестра, всего за девять месяцев граждане построили и поставили на кадастровый учет 404,4 тыс. частных домов. Больше всего — в Центральном федеральном округе, чуть более 101 тыс. площадью 15,5 млн «квадратов». Почти половина из них находится в Московской области.

На втором месте — Приволжский федеральный округ с 84,1 тыс. домов, на третьем — Южный федеральный округ с 55,9 тыс.

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