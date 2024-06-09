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В Росреестре рассказали, как уточнить границы участка

Дата публикации: 09 июн 2024
В Росреестре рассказали, как уточнить границы участка

Для указания корректных границ земельного участка в ЕГРН нужно в том числе заказать межевой план и предоставить его в Росреестр. Об этом сообщает столичное управление ведомства.

Уточнение требуется, когда в ЕГРН:

  • нет координат точек, которые соединяют линии, образующие границу участка (такие точки называются характерными);
  • координаты характерных точек определены с точностью, ниже нормативной (для разных категорий земель допускается погрешность измерения);
  • сведения о координатах какой-либо точки не позволяют однозначно определить ее положение на местности;
  • есть ошибки о местоположении границ земельного участка.

Что нужно для получения услуги

  1. Заказать у кадастрового инженера межевой план, в котором будут указаны точные границы участка. При этом в нем должна быть информация о согласовании этих границ с заинтересованными сторонами.
  2. Подготовить документы о праве на участок — там содержатся сведения, необходимые для уточнения границ земли. Если их нет, подойдут документы о границах участка при его образовании. Если же таких данных там нет, границами считаются те, которые существуют на местности 15 лет и более. При этом допускается изменение площади участка.
  3. Направить в управление Росреестра заявление и необходимые документы через центры Госуслуг или личный кабинет на сайте ведомства.

Обратиться за такой услугой может собственник земли, его представитель, арендатор участка или кадастровый инженер, если это прописано в договоре подряда.

Затем сотрудник Росреестра проверит документы и примет решение. После проведенного кадастрового учета заявителю выдадут выписку из ЕГРН, подтверждающую внесение изменений. А в случае отказа он получит соответствующее уведомление с указанием причин.

Читайте также: Что такое межевание земельного участка и для чего его делают

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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