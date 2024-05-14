5 ошибок при строительстве дома
Строительство дома — процесс трудоёмкий, который наряду с приятными хлопотами также требует повышенного внимания к деталям. Любая оплошность в этом деле может стоить больших затрат времени, денег и нервов в будущем.
Рассказываем о типичных ошибках при строительстве дома и делимся советами, которые помогут их избежать, основанными на реальном опыте пользователей портала FORUMHOUSE.
Неправильный выбор участка
Первая наиболее распространённая ошибка при строительстве дома, как ни странно, с самой стройкой не связана. Серьёзными проблемами в будущем может обернуться неправильный выбор земельного участка.
На что нужно обратить внимание:
Геометрия участка. Идеально для строительства подходят участки правильной формы — прямоугольной или квадратной. Во-первых, в этом случае пространство используется более рационально, а во-вторых — число соседей сводится к 2-3. Гораздо сложнее подобрать проект для участков неправильной формы. Их использование под строительство существенно ограничивается действующими нормами, так как дом должен быть расположен на определённом расстоянии от границ.
Рельеф местности. Если участок находится под уклоном или имеет сложный рельеф (провалы, крутые склоны), нужно понимать, что его подготовка к строительству потребует дополнительных затрат. Однако даже проведение земляных работ не всегда может спасти ситуацию (например, если участок находится на склоне горы или рядом с обрывом).
Состав почвы и уровень грунтовых вод. От этого напрямую будет зависеть тип фундамента, а соответственно, и технология строительства будущего дома.
Коммуникации. Если участок не подключён к инженерным сетям, то перед покупкой необходимо уточнить, насколько близко они находятся и в какую сумму обойдётся подключение. Возможно проведение коммуникаций будет стоить дороже, чем сама земля, и тогда строительство дома придётся отложить. В этом случае лучше отказаться от такого варианта.
Помимо характеристик самого участка, перед покупкой также нужно проверить документы на землю, уточнить вид разрешённого использования и узнать в администрации населённого пункта, возможно ли проведение строительных работ на этой территории.
Выбрать участок
Отзыв пользователя FORUMHOUSE
Если рядом с участком есть большая вода, то перед строительством фундамента, я бы обязательно вызвала геологов для исследования грунта и узнала уровень грунтовых вод. А также поинтересовалась, есть ли в поселении дренажная система, и какое у неё состояние, так как воду с участка некуда отводить.
Отсутствие проекта и сметы
Если с участком всё в порядке, не торопитесь приступать к строительным работам. Помните — стройка начинается не с установки фундамента, а с момента перенесения идеи будущего дома на бумагу.
Без грамотного проекта невозможно просчитать смету и определить сроки строительства. Опытный проектировщик учтёт индивидуальные особенности участка, рассчитает нагрузку на фундамент, вычислит оптимальную площадь и поможет определиться с планировкой.
Ещё одна ошибка — изменение проекта в процессе строительства. Если вы будете без существенных причин постоянно дорабатывать детали, готовьтесь к тому, что стройка затянется, а смета вырастет.
Ошибки при проведении строительных работ
Если говорить непосредственно о процессе строительства, то чаще всего ошибки допускаются при устройстве или монтаже:
- фундамента
- стен
- кровли
- вентиляции
Устройство фундамента
Фундамент является основой дома, поэтому все недочёты при его установке обходятся дороже всего. Последствия могут быть самыми плачевными — сколы и трещины в конструкции, плесень на стенах, разрушение здания.
Основные ошибки:
- Сооружение фундамента без учёта геологии
- Неправильная закладка арматуры (соприкосновение с грунтом)
- Недостаточная прочность и неверно подобранная глубина закладки
- Заливка в несколько этапов
Избежать этих проблем поможет исследование грунта и правильный подбор типа фундамента.
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Возведение стен
Ошибки при постройке дома часто допускаются на этапе возведения коробки. К ним относится:
- Непродуманная система утепления, неправильный выбор типа и толщины утеплителя
- Использование неправильной штукатурной смеси при оштукатуривании стен из лёгкого бетона
- Некачественная гидроизоляция
- Применение снаружи материалов с низкой паропроницаемостью и отсутствие парозащиты изнутри
Как результат — холод и сырость в доме, большие затраты на отопление, появление плесени на стенах.
Чтобы не допустить этого, необходимо утеплить стены снаружи дома и сделать качественную гидроизоляцию помещения в промежутке между фундаментом с цоколем, и между цоколем и каждой из стен.
Отзыв пользователя FORUMHOUSE
Построили неутеплённую летнюю дачу. Думали, ведь зимой на участок всё равно никто ездить не будет. Ага. Поставили баню и теперь хочется приехать на участок и в зимний период. Лучше бы сразу строили нормальное строение с утеплением. Это легче и дешевле, чем потом всё переделывать.
Кровельные работы
Трудности со стоком воды, образование конденсата под крышей, сырой чердак, шум и дребезг при сильном ветре — всё это последствия некачественного монтажа кровли.
Как избежать? В первую очередь не стоит экономить на крепеже и материалах для отвода конденсата. Проектировать размеры и количество элементов водостока нужно исходя из площади дома и угла наклона кровли. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию чердака.
Монтаж вентиляционной системы
Неправильно организованная вентиляция в загородном доме может привести к самым негативным последствиям — начиная с неприятных запахов в помещении и заканчивая избыточной влажностью, которая проявляется в виде конденсата на окнах и стенах и способствует развитию грибков и бактерий, вредных для здоровья человека.
Поэтому без продуманной вентиляционной системы в доме не обойтись. При установке важно провести расчёт воздухообмена и сделать вытяжные каналы соответствующей высоты и сечения.
Использование некачественных материалов
Желание сэкономить на материалах — это типичная ошибка при строительстве частного дома. Зачастую такая «экономия» имеет противоположный эффект. Использование некачественных материалов всегда рано или поздно оборачивается проблемами (протечки, возгорания), на устранение которых приходится тратить дополнительные средства.
Подбор неквалифицированного персонала для строительства
У вас может быть идеальный участок, отличный проект и высококлассные материалы, но всё это теряет смысл при отсутствии профессиональной строительной бригады. Если привлечь к делу случайных людей или строить дом своими силами, не имея при этом ни знаний, ни опыта, все труды пойдут насмарку.
Рекомендуем обращаться в проверенные компании и обязательно заключать договор подряда, в котором будут прописаны все нюансы процесса.
Отзыв пользователя FORUMHOUSE
Никогда бы не стал нанимать строителей — «мастеров на все руки». Считаю, что нужно брать только хорошо зарекомендовавших себя узкоспециализированных специалистов. И обязательно заключать договор на все работы с фиксированной стоимостью.
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