В Росреестре рассказали, как получить копии утерянных документов на недвижимость
В ряде случаев, например, при продаже жилья, гражданам могут потребоваться документы, подтверждающие право на недвижимость, оригиналы которых утеряны или временно недоступны. В управлении столичного Росреестра рассказали, где их взять и что для этого нужно.
Граждане, которые оказались в такой ситуации, могут обратиться за официальными копиями в филиал «Роскадастра». Там им предоставят копии документов, которые есть в ЕГРН, например:
- межевых и технических планов;
- разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
- договоров купли-продажи, дарения, мены, аренды, участия в долевом строительстве и так далее.
Получить копии можно как в бумажном, так и в электронном виде (документ, заверенный цифровой подписью, юридически равнозначен бумажному). Такая опция доступна только собственникам недвижимости или их законным представителям. Для этого они должны подать заявку:
- В ближайшем центре госуслуг «Мои документы» независимо от места нахождения недвижимости или лично в филиале «Роскадастра».
- Почтой по адресу филиала «Роскадастра». Подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена.
- В электронном виде через форму запроса о предоставлении сведений из ЕГРН на сайте Росреестра, Роскадастра или на портале Госуслуг.
Запрос на каждую копию оформляется отдельно. А еще за такой документ нужно будет заплатить госпошлину:
- в бумажном виде: 340 руб. для физлиц и 1 080 руб. для организаций;
- в электронном: 170 руб. для физлиц и 450 руб. для юрлиц.
Копии документов выдаются в течение трех рабочих дней со дня получения «Роскадастром» запроса и оплаты пошлины.
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