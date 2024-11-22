Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны

Недвижимость
Дата публикации: 22 нояб 2024
65K
Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны
Содержание

Чтобы продать или купить жильё в ипотеку, узаконить перепланировку или восстановить утерянный кадастровый паспорт, понадобится поэтажный план и экспликация квартиры.

Рассказываем, что это за документы, где и как их получить.

Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны №1

Что такое экспликация квартиры и для чего она нужна

Экспликация — это список всех помещений квартиры. Документ выполнен в виде таблицы. Он содержит следующие сведения:

  • адрес дома
  • этаж, на котором находится квартира
  • общая площадь жилья
  • количество комнат и вспомогательных помещений (санузел, прихожая, балкон, кладовая)
  • их краткая характеристика, метраж и высота потолков;
  • дата обследования

Экспликация входит в кадастровый и технический паспорта, но её можно заказывать и отдельно.

Образец экспликации помещений
Образец экспликации помещений

Экспликацию оформляют, чтобы:

  • поставить квартиру на учёт в Кадастровой палате
  • зарегистрировать право собственности в Росреестре
  • узаконить перепланировку
  • сдать здание в эксплуатацию
  • изменить целевое назначение помещения (например, с жилого на нежилое)
  • проложить инженерные коммуникации
  • признать объект аварийным
  • проверить застройщика при приёмке квартиры
  • продать, купить, подарить или сдать в аренду квартиру

Для визуализации в документе размещается подробный план объекта.

Виды экспликации

Экспликация квартиры

Документ описывает все жилые и вспомогательные комнаты, которые есть в квартире. Например, прихожая, гостиная, спальня, кухня, санузел, балкон.

Экспликация здания

Для каждого этажа постройки создают отдельную экспликацию. В ней отражают метраж помещений, их назначение.

Экспликация к градостроительному или генеральному плану

Документ описывает все здания и сооружения, которые находятся на земельном участке. Он включает в себя жилые, служебные и коммерческие помещения, общественные зоны.

Что такое поэтажный план и для чего он нужен

Поэтажный план — это графическое изображение помещений на каждом этаже здания или на конкретной части этажа. Он дополняет экспликацию: фиксирует расположение комнат, несущих стен, перегородок, окон и дверей. Для чертежа используют условные обозначения и указывают те же сведения, что и в экспликации.

Где заказать

БТИ или Ростехинвентаризация

Чтобы оформить документы, предоставьте:

  • заявление;
  • паспорт гражданина РФ;
  • оригинал выписки из ЕГРН.

После того как специалисты примут пакет документов, они выдадут вам расписку. В ней указывают список предоставленных вами бумаг и дату, когда поэтажный план будет готов. В течение нескольких дней на объект выедет инженер, обследует помещение и составит план. Если за вас в БТИ или Ростехинвентаризацию обращается представитель, он должен иметь на руках нотариально заверенную доверенность. 

МФЦ

Чтобы заказать документы в МФЦ, запишитесь на приём к специалисту. Это делают через Госуслуги или лично, в порядке электронной очереди. Специалист МФЦ выдаст квитанцию на оплату услуг БТИ. После её оплаты, снова придите в МФЦ и предоставьте:

  • заявление;
  • паспорт гражданина РФ;
  • выписку из ЕГРН.

В частных случаях МФЦ может запросить дополнительные документы. Например:

  • справки из органов опеки, если дело затрагивает интересы несовершеннолетнего;
  • доверенность и гарантийное письмо от руководителя организации, если план и экспликацию заказывает её сотрудник;
  • справку от нотариуса о праве наследника-заявителя.

Вам выдадут расписку о том, что заявление принято в работу, и назначат день, когда на объект придёт сотрудник БТИ для замеров. Ещё в ней укажут срок, когда можно забрать готовые документы.

Региональные порталы Госуслуг

Состав услуги, сроки изготовления и пакет требуемых документов зависят от региона. Общая схема заказа услуги выглядит так:

  • после авторизации на портале Госуслуг перейдите в раздел «Предоставление документов»;
  • портал формирует форму, загрузите в неё документы в электронном формате: заявление, чек об оплате услуг, копию российского паспорта, выписку из ЕГРН;
  • документация поступает в обработку, после чего система информирует заявителя о дате и месте, где ему будет вручён поэтажный план. Чтобы получить готовый документ, посетите бюро техинвентаризации.

Стоимость и сроки изготовления

В России нет установленного тарифа на эту услугу. Цена зависит от нескольких факторов:

  • площадь помещения;
  • тип учреждения, который её выдаёт;
  • регион.

Средний срок изготовления документов — около 10 рабочих дней. Процесс затянется до 2–3 недель, если специалистам потребуются дополнительные документы или выезд на замер.

Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны №1

Срок действия документов

Закон не ограничивает срок действия экспликации и поэтажного плана. Но эти документы — часть технического плана, поэтому их нужно обновлять через 5 лет, одновременно с инвентаризацией объектов капитального строительства.

Почему могут отказать в выдаче документов

Отказать могут по одной из трёх причин:

  1. Нет оплаты за услугу полностью или частично.
  2. Не хватает документов.
  3. Неточности или недостоверные данные в предоставленных документах.

Попробуйте устранить ошибки и сделайте запрос снова.

Главное

  1. Экспликация — это технический документ на недвижимость. Его оформляют в виде таблицы, в которую записывают адрес дома, этаж, общую площадь, количество комнат и вспомогательных помещений, их краткую характеристику, метраж и высоту потолков.
  2. Поэтажный план — это графическое изображение помещений на каждом этаже здания или на конкретной части этажа. Документ дополняет экспликацию, отражает расположение окон, дверей, перегородок.
  3. Экспликацию и поэтажный план заказывают в БТИ, Ростехинвентаризации, МФЦ или через Госуслуги.
  4. Чтобы подать заявку, подготовьте документы: заявление, паспорт гражданина РФ, выписку из ЕГРН о праве собственности, чек-квитанцию об оплате услуг.
  5. Цена услуги зависит от площади жилья, типа инстанции и региона, где находится недвижимость.
  6. Документы изготавливают около 10 дней. Если специалистам нужны дополнительные сведения, сроки подготовки увеличиваются.
  7. В выдаче экспликации и поэтажного плана могут отказать, если нет оплаты или в предоставленных документах есть неточности.

Справки и выписки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
В каких ситуациях вам требовались эти документы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как сэкономить во время ремонта
39K
7 ошибок во время ремонта
48K
Хочу купить квартиру. С чего начать?
929K
У меня квартира в ипотеку: что я могу с ней делать
218K
Актуальное
Расторжение договора купли-продажи квартиры: как аннулировать сделку
05 дек 2024
322K
Самовольная постройка: что это и как признать право собственности
05 дек 2024
54K
Что такое документ-основание
05 дек 2024
782
Как снять арест с недвижимости
04 дек 2024
36K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал