Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны
Чтобы продать или купить жильё в ипотеку, узаконить перепланировку или восстановить утерянный кадастровый паспорт, понадобится поэтажный план и экспликация квартиры.
Рассказываем, что это за документы, где и как их получить.
Что такое экспликация квартиры и для чего она нужна
Экспликация — это список всех помещений квартиры. Документ выполнен в виде таблицы. Он содержит следующие сведения:
- адрес дома
- этаж, на котором находится квартира
- общая площадь жилья
- количество комнат и вспомогательных помещений (санузел, прихожая, балкон, кладовая)
- их краткая характеристика, метраж и высота потолков;
- дата обследования
Экспликация входит в кадастровый и технический паспорта, но её можно заказывать и отдельно.
Экспликацию оформляют, чтобы:
- поставить квартиру на учёт в Кадастровой палате
- зарегистрировать право собственности в Росреестре
- узаконить перепланировку
- сдать здание в эксплуатацию
- изменить целевое назначение помещения (например, с жилого на нежилое)
- проложить инженерные коммуникации
- признать объект аварийным
- проверить застройщика при приёмке квартиры
- продать, купить, подарить или сдать в аренду квартиру
Для визуализации в документе размещается подробный план объекта.
Виды экспликации
Экспликация квартиры
Документ описывает все жилые и вспомогательные комнаты, которые есть в квартире. Например, прихожая, гостиная, спальня, кухня, санузел, балкон.
Экспликация здания
Для каждого этажа постройки создают отдельную экспликацию. В ней отражают метраж помещений, их назначение.
Экспликация к градостроительному или генеральному плану
Документ описывает все здания и сооружения, которые находятся на земельном участке. Он включает в себя жилые, служебные и коммерческие помещения, общественные зоны.
Что такое поэтажный план и для чего он нужен
Поэтажный план — это графическое изображение помещений на каждом этаже здания или на конкретной части этажа. Он дополняет экспликацию: фиксирует расположение комнат, несущих стен, перегородок, окон и дверей. Для чертежа используют условные обозначения и указывают те же сведения, что и в экспликации.
Где заказать
БТИ или Ростехинвентаризация
Чтобы оформить документы, предоставьте:
- заявление;
- паспорт гражданина РФ;
- оригинал выписки из ЕГРН.
После того как специалисты примут пакет документов, они выдадут вам расписку. В ней указывают список предоставленных вами бумаг и дату, когда поэтажный план будет готов. В течение нескольких дней на объект выедет инженер, обследует помещение и составит план. Если за вас в БТИ или Ростехинвентаризацию обращается представитель, он должен иметь на руках нотариально заверенную доверенность.
МФЦ
Чтобы заказать документы в МФЦ, запишитесь на приём к специалисту. Это делают через Госуслуги или лично, в порядке электронной очереди. Специалист МФЦ выдаст квитанцию на оплату услуг БТИ. После её оплаты, снова придите в МФЦ и предоставьте:
- заявление;
- паспорт гражданина РФ;
- выписку из ЕГРН.
В частных случаях МФЦ может запросить дополнительные документы. Например:
- справки из органов опеки, если дело затрагивает интересы несовершеннолетнего;
- доверенность и гарантийное письмо от руководителя организации, если план и экспликацию заказывает её сотрудник;
- справку от нотариуса о праве наследника-заявителя.
Вам выдадут расписку о том, что заявление принято в работу, и назначат день, когда на объект придёт сотрудник БТИ для замеров. Ещё в ней укажут срок, когда можно забрать готовые документы.
Региональные порталы Госуслуг
Состав услуги, сроки изготовления и пакет требуемых документов зависят от региона. Общая схема заказа услуги выглядит так:
- после авторизации на портале Госуслуг перейдите в раздел «Предоставление документов»;
- портал формирует форму, загрузите в неё документы в электронном формате: заявление, чек об оплате услуг, копию российского паспорта, выписку из ЕГРН;
- документация поступает в обработку, после чего система информирует заявителя о дате и месте, где ему будет вручён поэтажный план. Чтобы получить готовый документ, посетите бюро техинвентаризации.
Стоимость и сроки изготовления
В России нет установленного тарифа на эту услугу. Цена зависит от нескольких факторов:
- площадь помещения;
- тип учреждения, который её выдаёт;
- регион.
Средний срок изготовления документов — около 10 рабочих дней. Процесс затянется до 2–3 недель, если специалистам потребуются дополнительные документы или выезд на замер.
Срок действия документов
Закон не ограничивает срок действия экспликации и поэтажного плана. Но эти документы — часть технического плана, поэтому их нужно обновлять через 5 лет, одновременно с инвентаризацией объектов капитального строительства.
Почему могут отказать в выдаче документов
Отказать могут по одной из трёх причин:
- Нет оплаты за услугу полностью или частично.
- Не хватает документов.
- Неточности или недостоверные данные в предоставленных документах.
Попробуйте устранить ошибки и сделайте запрос снова.
Главное
- Экспликация — это технический документ на недвижимость. Его оформляют в виде таблицы, в которую записывают адрес дома, этаж, общую площадь, количество комнат и вспомогательных помещений, их краткую характеристику, метраж и высоту потолков.
- Поэтажный план — это графическое изображение помещений на каждом этаже здания или на конкретной части этажа. Документ дополняет экспликацию, отражает расположение окон, дверей, перегородок.
- Экспликацию и поэтажный план заказывают в БТИ, Ростехинвентаризации, МФЦ или через Госуслуги.
- Чтобы подать заявку, подготовьте документы: заявление, паспорт гражданина РФ, выписку из ЕГРН о праве собственности, чек-квитанцию об оплате услуг.
- Цена услуги зависит от площади жилья, типа инстанции и региона, где находится недвижимость.
- Документы изготавливают около 10 дней. Если специалистам нужны дополнительные сведения, сроки подготовки увеличиваются.
- В выдаче экспликации и поэтажного плана могут отказать, если нет оплаты или в предоставленных документах есть неточности.
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