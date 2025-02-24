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В Росреестре рассказали, где москвичи чаще всего покупают недвижимость

Дата публикации: 24 фев 2025
В Росреестре рассказали, где москвичи чаще всего покупают недвижимость

Москвичи в прошлом году чаще всего оформляли недвижимость в Московской, Тверской и Калужской областях. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

«Самыми популярными среди москвичей регионами для приобретения недвижимости по экстерриториальному принципу в прошлом году, как и годом ранее, остались Подмосковье и Тверская область», — рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

Что касается Калужской области, за год она поднялась с четвертого на третье место, вытеснив Краснодарский край, который теперь находится на пятой строчке. А четвертое место досталось Владимирской области.

Всего, по данным Росреестра, в 2024 году ведомство получило чуть более 173 тыс. заявлений от москвичей на оформление недвижимости в собственность в других регионах. Это почти на 7% меньше, чем в 2023 году.

Также в ведомстве рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве. В лидерах Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. На четвертом месте расположился Краснодарский край, на пятом — Саратовская область. В 2024 году из топ-10 выбыли Башкортостан и Пензенская область, зато появились Ростовская и Тульская области.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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