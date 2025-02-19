Россияне купили жилье на 14,4 трлн рублей в 2024 году
Жители России в прошлом году приобрели 2,8 млн квартир и домов на 14,4 трлн руб., более половины этой суммы пришлось на строящееся жилье. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.
Как отмечается, это на 3,5 трлн руб. меньше, чем в 2023-м. Показатель снизился в основном за счет вторички, чьи продажи сократились на 850 объектов, а сумма вырученных денег в сегменте — на 3,1 трлн руб. (до 6,7 трлн руб.) На рынке строящегося жилья падение меньше — на 0,4 трлн руб. (до 7,7 трлн руб.).
За последние четыре года граждане купили 13 млн объектов примерно на 58 трлн руб.
Как отметили в ДОМ.РФ, сокращение трат на жилье связано с тем, что россияне активно кладут деньги на депозиты. По прогнозам компании, граждане станут приобретать квартиры и дома, как только начнет снижаться ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке.
Сколько сейчас стоят квартиры в России
Как показали результаты недавнего исследования Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера, в прошлом месяце квадратный метр в новостройках в среднем по России стоил 171,1 тыс. руб.
Цены выше средних по стране оказались в таких крупных регионах, как Москва (351,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (246,8 тыс. руб.), Московская область (191,3 тыс. руб.), Татарстан (187,3 тыс. руб.) и Ленинградская область (172,5 тыс. руб.).
Наименьшая стоимость недвижимости зафиксирована в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях: 114,6 тыс. руб., 119,1 тыс. руб., 119,5 тыс. руб. и 127,9 тыс. руб. соответственно
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