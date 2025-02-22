В ФНС рассказали, когда нужно платить налог на хозпостройки
Налог на имущество необходимо платить только за хозпостройки, являющиеся недвижимостью и сведения о которых внесены в ЕГРН. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС).
К таким хозпостройкам могут относиться вспомогательные строения, сооружения, предназначенные для бытовых и других нужд: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и так далее. Вносят в ЕГРН и оформляют в собственность только те объекты, у которых есть признаки недвижимости: они прочно связаны с землей, их нельзя перенести, не повредив. То есть фактически у таких построек должен быть характер капитального строения.
Налог на них рассчитывают исходя из кадастровой стоимости. А вот хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируют, не определяют их кадастровую стоимость и не начисляют на них налог. У таких объектов нет капитального фундамента — речь идет, например, о теплицах, разборных хозблоках, бытовках, навесах и прочем.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не больше 50 кв. м, то налогом она не облагается. Льгота действует для одного такого объекта, который расположен на участках для ведения личного подсобного хозяйства, ИЖС, а также в саду и огороде. При этом владелец не должен использовать его в предпринимательской деятельности.
Эти положения применялись и до 2025 года, уточнили в ФНС.
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