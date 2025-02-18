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Новости
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Росреестр назвал округа — лидеры по спросу на недвижимость в Москве

Дата публикации: 18 фев 2025
Росреестр назвал округа — лидеры по спросу на недвижимость в Москве

Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы стали лидерами прошлого месяца по числу сделок с новостройками. На них пришлось 28% от всех оформленных договоров долевого участия. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

«Управлением Росреестра по Москве подведены итоги января 2025 года среди административных округов столицы по количеству зарегистрированных договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости. Новая Москва традиционно возглавила рейтинг с показателем 2 604 ДДУ, что составило 28,1% от общего числа оформленных первичных сделок в Москве за месяц (9 253 ДДУ)», — говорится в сообщении.

На второй строчке уверенно расположился Западный административный округ с долей 15,3% (1 413 договоров), на третьем месте —Южный административный округ с 1 064 ДДУ (11,5%). Год назад результат ЮАО превосходил ЗАО на пять оформленных сделок.

Кроме того, по словам руководителя управления Игоря Майданова, за год на одну позицию поднялся Северо-Западный административный округ, который пятый месяц подряд находится на четвертом месте. Там в январе зарегистрировали 940 ДДУ (10,1%). Вместе с тем Юго-Восточный административный округ переместился с четвертой на пятую строчку.

По данным Росреестра, меньше всего договоров в прошлом месяце оформили в Центральном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах, на них пришлось 3,1% (290 ДДУ), 3% (274) и 1,7% (154) соответственно.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
А какой округ для покупки недвижимости предпочли бы вы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
О
Ольга М.
18 фев 2025

Где строят, там и спрос!

Домклик
3 дня назад

Ольга М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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