Площадь квартир в новостройках Москвы снижается — аналитика Домклик
Эксперты Домклик изучили площадь квартир в новых жилых комплексах Москвы и особенности их отделки в различных категориях недвижимости (эконом, комфорт, бизнес-класс, элитная недвижимость), чтобы выяснить какие новостройки предлагают застройщики на столичном рынке в 2025 году. Исследование основано на анализе объявлений на базе данных сайта Домклик.
Рынок новостроек Москвы: главные выводы
● Площадь квартир во всех сегментах, за исключением премиум-класса, уменьшилась по сравнению с началом 2024 года: сокращение варьируется от 9% в эконом-сегменте до 14% в сегменте бизнес-класса.
● Хотя квартиры без отделки остаются доминирующими на московском рынке новостроек (58%), их доля снижается. В то же время наблюдается рост доли квартир с отделкой — на 12% к концу года.
● Чаще всего застройщики предлагают чистовую отделку. Она представлена в 47% случаев среди квартир, предлагаемых с отделкой.
● В эконом-сегменте чаще предлагается чистовая отделка, в бизнес-классе – предчистовая, тогда как большая часть квартир с дизайнерской отделкой приходится на сегмент комфорт-класса.
Площадь и количество комнат в новых ЖК
За последний год площадь квартир в новостройках понизилась во всех сегментах за исключением жилых комплексов премиум-класса.
Наибольшее сокращение площади произошло у квартир бизнес-класса — на 14% до 50 кв. м. В сегменте комфорт-класса снижение составило 12% (до 43 кв. м), а в эконом-классе — на 9% (до 38 кв. м).
Вместе с этим уменьшается разница в размере между квартирами комфорт- и бизнес-класса. Если в 2024 году преимущество было на стороне бизнес-класса с разницей в 8 кв. м, то теперь эта разница сократилась до 6 «квадратов».
Единственной категорией жилья, где площадь увеличилась, хотя и незначительно (на 1%), стали квартиры премиум-класса. Средняя площадь таких квартир достигает 74 кв. м.
Стоит отметить, что несмотря на изменения в размерах, количество комнат в квартирах осталось прежним по сравнению с февралем 2024 года. Во всех классах, кроме эконом-сегмента, по-прежнему преобладают двухкомнатные квартиры.
Динамика площади квартир в зависимости от сегмента жилья в Москве
Сегменты жилья и виды отделки
В настоящее время в Москве примерно 58% квартир в новостройках продаются без отделки, что на 12% меньше, чем годом ранее. Доля квартир с отделкой составляет 42%, тогда как в начале 2024 года она составляла лишь 30%. Рост числа квартир с отделкой может указывать на стремление застройщиков привлечь покупателей перспективой экономии на будущих ремонтных работах.
На московском рынке новостроек большинство квартир предлагается с чистовой отделкой — 47%. За прошедший год данный тип отделки продемонстрировал наибольший рост — плюс 13%. Также на 2% увеличилась доля квартир с предчистовой отделкой и дизайнерским ремонтом. В то же время значительно уменьшилось количество предложений с черновой отделкой — объем таких работ был сокращен застройщиками на 12%.
Самые распространённые виды отделки в новостройках Москвы
Аналитики Домклик выявили зависимость между типом отделки и классом жилья. Так, например, черновые работы чаще встречаются в квартирах бизнес-класса. Дизайнерские ремонты преимущественно предлагаются для квартир комфорт-класса — 74%.
Для привлечения покупателей в эконом-сегменте застройщики делают акцент на чистовую отделку — 48%, тогда как предчистовая отделка популярна среди покупателей комфорт- и бизнес-классов — 36% и 38% соответственно.
Владельцы квартир премиум-класса обычно предпочитают заниматься всеми работами по отделке самостоятельно, поэтому предложения с готовой отделкой в этом сегменте встречаются реже, чем в эконом- или бизнес-классе.
Предложение отделочных работ в зависимости от сегмента жилья в Москве
Методология
Аналитики Домклик проанализировали объявления на витрине Домклик о продаже квартир в новостройках Москвы актуальных на начало февраля 2025 года и сравнили их с данными, полученными за февраль 2024 года.
В расчёт принимались объявления, в которых был указан сегмент жилья (эконом, комфорт, бизнес или премиум класс). На основе данных в объявлениях аналитики Домклик рассчитали медианную площадь квартиры в разрезе класса жилья, вид отделки и его распространенность в зависимости от типа жилья. Всего было проанализировано более 110 тыс. объявлений.
- Рынок новостроек Москвы: главные выводы
- Площадь и количество комнат в новых ЖК
- Динамика площади квартир в зависимости от сегмента жилья в Москве
- Сегменты жилья и виды отделки
- Самые распространённые виды отделки в новостройках Москвы
- Предложение отделочных работ в зависимости от сегмента жилья в Москве
- Методология
оптимальная площадь квартиры на семью я считаю начинается от 100 метров, не считая сараев, гаражей и теплиц, в квартирах жить неудобно нужно жить в доме своем