Цены на комнаты в России выросли на 15% за год
Комнаты в квартирах с февраля 2024 года в среднем по России подорожали на 15,4%, до 1,4 млн руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Эксперты изучили динамику стоимости недвижимости за год в 70 российских городах — она увеличилась почти во всех из них. Подорожание не затронуло Владивосток, где цены, напротив, уменьшились на 3,6%, Мурманск (-3%), Новокузнецк (-2,4%) и Тверь (-1,5%).
А вот подорожали комнаты больше всего в Магнитогорске (на 42%), Саранске (41,1%), Кирове (40,8%), Набережных Челнах (40,3%), Волжском (+39,5%), Ростове-на-Дону (38,7%), Череповце (38,5%), Владикавказе (37,5%), Ижевске (36,1%) и Саратове (+35,2%). Меньше всего стоимость выросла в Хабаровске (на 0,3%), Белгороде (0,3%), Сургуте (1,3%), Московской области (2%), Грозном (2,9%), Барнауле (3,3%), Тюмени (5%), Чите (5%), Уфе (6%) и Санкт-Петербурге (7,7%).
Что касается Москвы, там цены поднялись на 18,4%, до 4,8 млн руб.
Как рассказал гендиректор портала Павел Луценко, предложений на рынке стало немного больше — на 7%. По его словам, некоторые владельцы комнат сняли их с продажи и стали сдавать, так как аренда активно дорожает. При этом спрос на комнаты вырос, поскольку они более доступны, нежели квартиры на вторичном рынке.
Что лучше: комната в коммуналке или общежитии
Вы можете оставить первый.