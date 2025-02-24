Помощь по соцконтракту смогут получить больше россиян
Единые пособия на детей теперь не будут учитывать в качестве дохода при предоставлении помощи по социальному контракту. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и гражданином или семьями, доход которых ниже прожиточного минимума по региону. Первые помогают, предоставляя людям социальные услуги, выплаты, необходимые товары, а вторые, в свою очередь, берут на себя определенные обязательства, например, устроиться на работу, открыть бизнес и так далее. Иными словами, улучшить свое материальное положение. Для заключения соцконтракта нужно предоставлять в том числе сведения о доходах.
«Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое получают нуждающиеся семьи, теперь не будет учитываться при оценке нуждаемости семьи для оказания помощи в форме социального контракта», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
По оценкам экспертов, такое решение позволит дополнительно поддержать 118 тыс. человек ежегодно. Как отмечается, на эти цели регионам направят еще порядка 100 млрд руб. за шесть лет.
Сумма ежемесячного пособия на детей варьируется от 50% до 100% величины прожиточного минимума в зависимости от среднего дохода семьи.
Пособия на детей: сколько можно получить и как
Хватит помогать малоимущим, так вы не повысите рождаемость в стране. Сделать упор нужно на средний класс, благополучные семьи с доходом от 200 тысяч до 1 млн. Тогда рождаемость просто зашкаливать будет, т.к. средний класс это основа общества.
Сделайте программу для ветеранов по всей стране