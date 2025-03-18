В Росреестре отмечают рост спроса на вторичку в Москве
Количество сделок со вторичной недвижимостью в Москве в феврале составило 12 тыс. Это на 27% больше, чем в январе. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.
«В феврале 2025 года в Москве зарегистрировано 12 058 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Показатель месяца превышает результат января (9 496) на 27%», — говорится в сообщении.
Если сравнивать с февралем прошлого года (10,7 тыс.), число сделок увеличилось на 12,6%, относительно аналогичного периода 2023-го — на 12,8%.
По словам руководителя управления Игоря Майданова, активность покупателей начинает расти после зимнего снижения. Интерес москвичей к готовому жилью он объяснил разнообразием вариантов и гибкой ценовой политикой продавцов.
По данным Росреестра, в январе-феврале этого года в Москве оформили 21,5 тыс. договоров купли-продажи вторички. Это на 18,6% больше, чем за тот же период 2024-го (18,17 тыс.), и на 17,4%, чем в 2023-м (18,3 тыс.).
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