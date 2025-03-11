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Новостройки в Московском регионе за год подорожали меньше, чем готовое жилье

Дата публикации: 11 мар 2025
Новостройки в Московском регионе за год подорожали меньше, чем готовое жилье

Медианная стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Московского региона за год выросла больше, чем на первичном. Об этом говорят открытые данные Домклик.

Медианная стоимость — это стоимость из середины списка, в данном случае — из перечня объявлений о продаже недвижимости.

Согласно данным, в феврале 2024 года 1 кв. м жилья в новостройках в среднем стоил 387 605 руб. Спустя год, в феврале 2025-го, цена достигла 415 633 руб. Что касается вторички, эти значения 319 829 руб. и 352 507 руб. То есть в первом случае повышение составило 7,2%, во втором — 10,2%, причем за счет более существенного подорожания студий и многокомнатных квартир на вторичном рынке.

Так, медианная стоимость студий в новостройках с февраля 2024-го по февраль 2025-го увеличилась на 8,1%, в готовых домах — на 15,2% (до 456 368 руб. и 377 777 руб. соответственно).

Квартиры с тремя и более комнатами подорожали на 8,6% на первичном рынке, на 15,8% — на вторичном (до 406 453 руб. и 385 962 руб. за «квадрат»).

Однушки и двушки больше поднялись в цене в новостройках, но отрыв от вторички незначительный. Так, за год однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 5,6% (против 3,1% на вторичном), двухкомнатные — на 6,5% (против 6,2%).

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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