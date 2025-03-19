В Москве зафиксировали рекордный для февраля спрос на ипотеку
Более 11 тыс. ипотечных сделок провели на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы в феврале. Это число стало рекордным для данного месяца с 2009 года. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
«Итог февраля текущего года стал максимальным для данного месяца за все время ведения московской статистики. В столице за второй месяц впервые оформлено свыше 11 тыс. ипотечных договоров», — отметил руководитель управления Игорь Майданов.
По его словам, это на 14% больше, чем в феврале прошлого года, и на 13% больше, чем в 2023-м. Также это значение превысило январское (7,6 тыс.) — на 44,3%.
Всего в январе-феврале в Москве зарегистрировали почти 18,7 тыс. кредитных договоров. Относительно двух прошлых лет рост составил 6,6% и 11% соответственно: 17,5 тыс. и 16,8 тыс. сделок.
Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, Владимир Ефимов, в Москве чаще, чем в других регионах, оформляют льготную ипотеку. «В рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе-феврале 2025 года выдано 65,8 млрд руб. — это 26,3% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 25,6% от всех льготных ипотечных займов по стране», — рассказал он.
Исходя из данных по ипотечным сделкам Сбербанка, спрос на ипотеку растет и в целом по России. Так граждане, в феврале оформили ипотечные кредиты на 126,2 млрд руб. Это на 80% больше, чем в январе.
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