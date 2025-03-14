«Семейную ипотеку» в России распространили на вторичное жилье
Программа «Семейная ипотека» распространена на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
«По поручению Президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов», — сообщило ведомство.
Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз.
Какое жилье можно купить по льготной ставке
Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важный критерий: дом не должен быть аварийным.
Купить квартиру у взаимозависимых лиц нельзя. Взаимозависимыми лицами считаются, например, муж и жена, братья, сестры.
Список городов, в которых с 1 апреля можно будет оформить семейную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке.
Хотелось бы конечно на сельских территориях ДФО увидеть возможность преобретения частного дома. В город переезжать желания нет, да и цены в городе выше.Надеемся и ждём полный список регионов и всех условий Семейной ипотеки
Никита Ц.здравствуйте! Сбербанк 21 марта открыл прием заявок по «Семейной ипотеке» на вторичку, которую можно взять в российских городах с низкими темпами жилья. Подробнее в статье.
А вторичный дом можно будет купить под семейную ипотеку? С 1 апреля 2025
Дмитрий П.здравствуйте! Нет, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.
Здравствуйте. А почему нельзя воспользоваться программой взаимозаменяемых лиц(брат, сестра)?
Татьяна Т.здравствуйте! Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
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Здравствуйте,подскажите пожалуйста у нас 2 дочки 10 лет и вернут семейную ипотеку под 6 процентов? Имеено в нашем регионе Орёл? Будут ли такие изменения или только останется 35 областей и всё?
Александр Н.здравствуйте! Сбербанк 21 марта открыл прием заявок по «Семейной ипотеке» на вторичку, которую можно взять в российских городах с низкими темпами жилья. Подробнее в статье.
А если в населенном пункте нет строившегося жилья, но и нет домов младше 20 лет?! Снова в пролете. Либо ипотека под конский процент 30%, с ежемесячным платежом в 100тыс при зарплате 40тыс.
Ксения Б.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
У нас в России почти 95 % домов старше 20 лет и как быть да еше частные дома покупать нельзя 🤦♂️ может человек хочет в частном доме жить.
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
А мне вот интересно, к чему вообще этот критерий, про дом не старше 20 лет. В регионах, где нет новостроек, их и 20 лет назад не было. В Магадане, на Чукотке вообще ничего не строится, одни старые панельки, и что же теперь)) К чему эта цифра, не понятно. Чтоб опять никто не мог взять?)
Диана К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте распространятся будет только на квартиры,дома в эту категорию не попадают?
Валерий Е.здравствуйте! Нет, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.
Добрый день! Не совсем понятно, Краснодар соответствует региону для покупки вторичного жилья по данной программе 6%??
Наталья П.здравствуйте! Точный список регионов будет известен 1 апреля 2025 года.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Будет ли возможно купить квартиру по данной программе в Хотынце (Орловская область)?
Все критерии совпадают
Пользовательздравствуйте! Точный список регионов будет известен 1 апреля 2025 года.
Спасибо, что поделились своим мнением.