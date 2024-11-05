В Росреестре назвали правила безопасной аренды жилья
Обезопасить арендатора и собственника квартиры в полной мере может заключение договора с регистрацией в Росреестре. Кроме этого, есть ряд других важных моментов, которые нужно учитывать при аренде жилья. О них рассказали в столичном управлении Росреестра.
Там отметили, что самый распространенный способ сдачи жилья в аренду — оформление договора найма на короткий срок, до одного года, с возможностью продления. Этот документ не нужно регистрировать в Росреестре, поэтому он не может полностью обезопасить от недобросовестных действий как со стороны арендатора, так и арендодателя.
А вот договор на долгий срок — более одного года — необходимо регистрировать в Росреестре. В этом случае все документы, поданные в ведомство, проверяются на подлинность и соответствие законодательству.
В управлении напомнили, что заявление на регистрацию договора аренды нужно подать не позднее чем через месяц со дня его заключения. Сделать это можно через центры госуслуг «Мои документы», а также на сайте Росреестра (потребуется электронная цифровая подпись).
«Наличие записи о государственной регистрации найма жилого помещения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке», — говорится в сообщении.
Вне зависимости от типа договора перед его заключением следует:
- проверить документы арендатора и арендодателя (список недействительных — утраченных, похищенных — российских паспортов можно найти тут);
- убедиться в корректности указанных в договоре сведений о квартире (адрес, площадь помещения, описание его состояния и прочее) и ее собственнике;
- внимательно ознакомиться с условиями оплаты (сумма, порядок погашения и крайние сроки оплаты), а также с информацией об обязанностях сторон, оплате коммуналки, основаниях для расторжения договора;
- указать в договоре максимальное число проверок со стороны арендодателя, а также список граждан, которые будут жить вместе с арендатором.
Кроме этого, в Росреестре советуют подписывать договор усложненным вариантом подписи с расшифровкой ФИО — в этом случае мошенникам будет сложнее подделать подпись и почерк владельца жилья.
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