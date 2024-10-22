Как сдать в аренду ипотечную квартиру
Есть мнение, что ипотечную квартиру нельзя продать или сдавать в аренду — якобы банки запрещают заемщикам это делать по условиям кредитного договора. Но это не так.
В статье расскажем, как сдавать квартиру, купленную в ипотеку.
Можно ли сдавать в аренду ипотечную квартиру
Да, но сначала надо предупредить об этом свой банк. Поэтому перед сдачей в аренду (грамотнее будет сказать внаем) квартиры, которую вы купили в ипотеку и еще не закрыли ее, внимательно прочитайте свой ипотечный договор.
Для многих сдача ипотечной квартиры в аренду становится главным источником дохода для погашения этого же ипотечного кредита. По закону, чтобы сдать квартиру в аренду или наем, одобрение банка не требуется (ГК РФ, ст. 346 п. 3). Но в том же законе есть один важный момент: если в ипотечном договоре есть иные условия, они будут иметь первоочередное значение.
Например, в соглашении может быть указано, что собственник имеет право передавать заложенное имущество в пользование другим лицам только по согласованию с банком. Если этого не сделать, то банк может обязать вас досрочно выплатить весь долг по ипотеке. Так что внимательно читайте ипотечный договор — это важно.
Как согласовать аренду ипотечной квартиры с банком
Как правило, банки не запрещают заемщикам сдавать ипотечную квартиру в аренду или наем. Все, что нужно сделать, — обратиться в банк, сотрудники которого, скорее всего, попросят вас написать типовое заявление.
Если у вас ипотека в Сбере, то для сдачи недвижимости в аренду нужно получить письменное одобрение банка. Для этого обратитесь к менеджеру по обслуживанию ипотечного кредитования по месту выдачи кредита или создайте заявку онлайн.
Как это сделать:
- Войдите в личный кабинет Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки» (в мобильном приложении его можно найти в разделе «Ипотека и сделки» → «Кабинет ипотеки»).
- В каталоге услуг выберите «Изменения в объекте».
- Укажите, на какие действия с объектом вам требуется согласие банка, в данном случае это «Согласие банка на сдачу в аренду залогового объекта недвижимости».
- Прикрепите необходимые документы и создайте заявку на получение услуги.
Для рассмотрения обращения необходимо предоставить проект договора аренды, в котором должно содержаться следующее условие: «на дату подписания договора найма объект недвижимости находится в залоге у банка». Кроме этого, следует указать период, на который планируется сдача — по закону он не должен превышать срока кредита, обеспеченного ипотекой. Срок оказания услуги — 14 рабочих дней.
После того, как вы получите «добро» от банка, смело размещайте объявление об аренде своей квартиры или дома. А если вы уже нашли жильцов, то подпишите с ними договор найма жилого помещения.
Также собственникам жилья доступен сервис Домклик Аренда, с помощью которого можно сдать квартиру быстро, выгодно и без лишних хлопот. Специалисты возьмут на себя всю работу с объявлением и подберут подходящих жильцов.
Как составить договор аренды (найма) ипотечной квартиры
Договор коммерческого найма жилья — главный документ для обеих сторон сделки. Заключается он в письменной форме. Важно составить его максимально подробно и понятно для всех участников.
Что обязательно надо указать в договоре:
- Предмет договора (что и на какой срок вы сдаете).
- Максимально подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и так далее.
- Права и обязанности сторон.
- Условия оплаты.
- Данные сторон сделки.
- Паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и иные личные данные наймодателя и нанимателя, которые могут пригодиться.
Если не уверены в том, как составить договор коммерческого найма жилья — обратитесь с юристу или хотя бы скачайте типовой бланк договора в интернете.
Что написать в объявлении об аренде ипотечной квартиры
Грамотное, понятное и красивое объявление — залог успеха. В объявлении об аренде квартиры стоит указать как минимум эти пункты:
- Адрес квартиры.
- Общая и жилая площадь.
- Количество комнат.
- Этаж.
- Наличие техники и мебели.
- Срок, на который вы планируете сдавать квартиру.
И еще. Старайтесь писать кратко, своими словами и максимально конкретно. Не используйте заглавные буквы, много восклицательных знаков. И проверяйте ошибки.
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