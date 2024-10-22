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Как сдать в аренду ипотечную квартиру

Недвижимость
22 окт 2024
34K
Как сдать в аренду ипотечную квартиру
Содержание

Есть мнение, что ипотечную квартиру нельзя продать или сдавать в аренду — якобы банки запрещают заемщикам это делать по условиям кредитного договора. Но это не так.

В статье расскажем, как сдавать квартиру, купленную в ипотеку.

Можно ли сдавать в аренду ипотечную квартиру

Да, но сначала надо предупредить об этом свой банк. Поэтому перед сдачей в аренду (грамотнее будет сказать внаем) квартиры, которую вы купили в ипотеку и еще не закрыли ее, внимательно прочитайте свой ипотечный договор.

Для многих сдача ипотечной квартиры в аренду становится главным источником дохода для погашения этого же ипотечного кредита. По закону, чтобы сдать квартиру в аренду или наем, одобрение банка не требуется (ГК РФ, ст. 346 п. 3). Но в том же законе есть один важный момент: если в ипотечном договоре есть иные условия, они будут иметь первоочередное значение.

Например, в соглашении может быть указано, что собственник имеет право передавать заложенное имущество в пользование другим лицам только по согласованию с банком. Если этого не сделать, то банк может обязать вас досрочно выплатить весь долг по ипотеке. Так что внимательно читайте ипотечный договор — это важно.

Как согласовать аренду ипотечной квартиры с банком

Как правило, банки не запрещают заемщикам сдавать ипотечную квартиру в аренду или наем. Все, что нужно сделать, — обратиться в банк, сотрудники которого, скорее всего, попросят вас написать типовое заявление.

Если у вас ипотека в Сбере, то для сдачи недвижимости в аренду нужно получить письменное одобрение банка. Для этого обратитесь к менеджеру по обслуживанию ипотечного кредитования по месту выдачи кредита или создайте заявку онлайн.

Как это сделать:

  1. Войдите в личный кабинет Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки» (в мобильном приложении его можно найти в разделе «Ипотека и сделки» → «Кабинет ипотеки»).
  2. В каталоге услуг выберите «Изменения в объекте».
  3. Укажите, на какие действия с объектом вам требуется согласие банка, в данном случае это «Согласие банка на сдачу в аренду залогового объекта недвижимости».
  4. Прикрепите необходимые документы и создайте заявку на получение услуги.

Для рассмотрения обращения необходимо предоставить проект договора аренды, в котором должно содержаться следующее условие: «на дату подписания договора найма объект недвижимости находится в залоге у банка». Кроме этого, следует указать период, на который планируется сдача — по закону он не должен превышать срока кредита, обеспеченного ипотекой. Срок оказания услуги — 14 рабочих дней.

После того, как вы получите «добро» от банка, смело размещайте объявление об аренде своей квартиры или дома. А если вы уже нашли жильцов, то подпишите с ними договор найма жилого помещения.

Также собственникам жилья доступен сервис Домклик Аренда, с помощью которого можно сдать квартиру быстро, выгодно и без лишних хлопот. Специалисты возьмут на себя всю работу с объявлением и подберут подходящих жильцов.

Как составить договор аренды (найма) ипотечной квартиры

Договор коммерческого найма жилья — главный документ для обеих сторон сделки. Заключается он в письменной форме. Важно составить его максимально подробно и понятно для всех участников.

Что обязательно надо указать в договоре:

  • Предмет договора (что и на какой срок вы сдаете).
  • Максимально подробное и конкретное описание жилья с указанием адреса, этажа, площади, количества комнат, мебели и так далее. 
  • Права и обязанности сторон.
  • Условия оплаты.
  • Данные сторон сделки.
  • Паспортные данные, платежные реквизиты, номера телефонов и иные личные данные наймодателя и нанимателя, которые могут пригодиться.

Если не уверены в том, как составить договор коммерческого найма жилья — обратитесь с юристу или хотя бы скачайте типовой бланк договора в интернете.

Что написать в объявлении об аренде ипотечной квартиры

Грамотное, понятное и красивое объявление — залог успеха. В объявлении об аренде квартиры стоит указать как минимум эти пункты:

  • Адрес квартиры.
  • Общая и жилая площадь.
  • Количество комнат. 
  • Этаж.
  • Наличие техники и мебели.
  • Срок, на который вы планируете сдавать квартиру.

И еще. Старайтесь писать кратко, своими словами и максимально конкретно. Не используйте заглавные буквы, много восклицательных знаков. И проверяйте ошибки.

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