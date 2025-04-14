В правительстве поддержали расширение «Дальневосточной ипотеки»
Правительство России рассмотрит возможность распространения «Дальневосточной и арктической ипотеки» на работников детских садов и педагогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
«Правительством РФ принято решение о целесообразности проработки внесения изменений в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", расширяющее ее категорию участников. Правительством РФ дано соответствующее поручение», — говорится в письме вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Яровой.
Яровая напомнила, что этот вопрос был поднят на встрече с педагогами Камчатского края, после которой она направила соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Как уточнила вице-спикер Госдумы, сейчас обсуждается вопрос о распространении «Дальневосточной и арктической ипотеки» на заведующих детскими садами и других работников детсадов, школ или вузов, проработавших больше пяти лет.
«Дальневосточная и Арктическая ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительства жилья под низкий процент на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Получить его могут:
- работники ОПК, находящегося на территории действия программы;
- семьи с детьми или без, в которой муж и жена младше 36 лет;
- семьи с одним родителем, которому еще не исполнилось 36 лет, и одним или несколькими детьми до 19 лет;
- работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций;
- граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации;
- участники спецоперации и члены их семей.
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