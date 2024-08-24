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В Подмосковье запретили размещать жилье на первых этажах домов

Дата публикации: 24 авг 2024
В Подмосковье запретили размещать жилье на первых этажах домов

В Московской области больше не будут размещать жилые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Такое постановление вступило в силу 20 августа.

Речь идет о проектах комплексного развития территорий, которые еще не прошли согласование.

«В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью свыше 4 этажей под размещение объектов нежилого назначения, размещение жилых помещений на первых этажах не допускается», — говорится в документе.

Также власти скорректировали правила размещения стоянок. Согласно постановлению, количество мест на постоянной парковке должно составлять 90% (на временной — 18%) от уровня автомобилизации. В Мособласти этот показатель — 356 машин на 1 тыс. человек.

Изменения коснулись и благоустройства дворов. Так, детские площадки, по новым нормам, должны быть на расстоянии до 100 м от дома, спортивные — до 500 м.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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